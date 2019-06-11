Гандзюк стала лауреатом міжнародної премії Ukrainian ID Awards



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Катерина Гандзюк захищала інтереси місцевої громади у Херсонській міській раді

Катерина Гандзюк була нагороджена (посмертно) за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність

У Каневі на Тарасовій горі в рамках Міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID відбулась церемонія нагородження лауреатів щорічної міжнародної премії Ukrainian ID Awards. Нагородами відзначили Катерину Гандзюк, Фундацію родини Богдана Гаврилишина та Іллю Бондаренко.

Про це повідомляє пресслужба форуму Ukrainian ID.

Зазначається, що Гандзюк була нагороджена (посмертно) за незламне прагнення до справедливості та громадянську гідність. Нагороду буде передано батькові - Віктору Гандзюку.

«Катерина захищала інтереси місцевої громади у Херсонській міській раді, а до того працювала в структурах ООН. Активістка була облита кислотою в рідному місті, і в 2018 році померла в лікарні в Києві. Слідство пов’язує замах на Катерину із тим, що вона виступала проти корумпованих політиків і представників силових структур», - говориться у повідомленні.

Президент Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian ID Наталія Заболотна наголосила, що Ukrainian ID Awards – це відзнака, яка присуджується за видатні досягнення і ефективні практики в ім’я процвітання та гуманізації людства, та покликана стимулювати відповідальний розвиток суспільства.

Нагадаємо, минулого року першими лауреатами премії Ukrainian ID Awards, заснованої Міжнародним економіко-гуманітарним форумом Ukrainian ID, стали український режисер та політв’язень Кремля Олег Сенцов, екс-міністерка фінансів України, яка зробила чималий внесок у порятунок країни від дефолту у 2014-2016 роках, Наталія Яресько та відома українська благодійниця, очільниця Міжнародного благодійного фонду «Давай допоможемо» Ольга Бондаренко.