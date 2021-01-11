Газовий Майдан. Чи є способи зменшити платіж за газ для пересічного українця?

Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників газу. Споживач вільний обрати будь-якого з них

Із початку нового року Україною прокотилися протести. Людей виводять на вулицю нові газові тарифи, які почали діяти з 1 січня. Проте наразі громадяни України мають реальні способи економити при розрахунках за газ. Зокрема, обираючи найвигіднішого постачальника. Деякі з них відверто демпінгують, що нині вигідно простим українцям. Як довго це триватиме – питання, але поки що цим можна скористатися.

Найнижчу ціну в січні пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн). Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» також активно демпінгує, але й вона поступово піднімає ціни: у січні до 7,22 грн за куб (в грудні 6,33 грн).

Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн).

Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників газу й домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Попередній постачальник не має права затримувати споживача, єдина вимога: потрібно врегулювати заборгованість – розрахуватися чи реструктуризувати її. Процедура переходу від одного постачальника до іншого спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

А от плату за розподіл, тобто за доставку газу, знизити не можна, адже тарифи операторам газорозподільної системи (облгазам) затверджує державний Регулятор (НКРЕКП). Тому тут питання до регулятора, а не до обслуговуючої компанії.

Із 1 січня Регулятор підняв вартість послуги за доставку газу в середньому майже в 1,6 раза порівняно з груднем. Отже, у платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу.

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. 70% з них обслуговують облгаззбути (Регіональною газовою компанією Дмитра Фірташа) – це понад 9 млн домогосподарств. «Нафтогаз» активно завойовує саме ту частину ринку, яка традиційно належить облгазам.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.