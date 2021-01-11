«Зеленський, ми за тебе голосували. Де ти?» Емоційне звернення людей, які повстали проти тарифів

Українці здивовані, що президент не дає коментарів щодо нових тарифів на газ

У Пирятині 10 січня люди перекривали трасу Київ-Харків, щоби висловити свій протест проти підвищення тарифів на газ. У мережі з’явилося відео протестувальників, які емоційно висловлюють свою непокору владі та високим платіжкам на комунальні кослуги.

Насамперед жителі Полтавщини здивовані тим, що президент України Володимир Зеленський ігнорує актуальну тему та не дає ніяких коментарів щодо того, чи будуть зміни в газовій політиці держави.

«Зеленський, ми за тебе голосували, де ти? Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти та внуки без хліба сидять. Я не можу ліки собі купити. Я не знаю, що таке масло й молоко. Доки це триватиме?», – емоційно висловилася активістка.

Також жінка закликала всіх українців не мовчати, а виходити на протести у всіх куточках нашої України.

Нагадаємо, 4 січня на Полтавщині громадяни піднялися на боротьбу з тарифами. Тоді обурені жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків. Усього в акції взяли участь близько 300 осіб. Трасу також блокували жителі міста Лубни.

9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради відбулися мітинги проти тарифів на газ. 11 січня зібрання перед ПОДА відновиться для вручення вимог представникам влади. Якщо питання з тарифами не врегулюють, то люди знову перекриватимуть трасу.

Наразі газ жителям Полтавської області постачають чотири компанії. Найбільше клієнтів у постачальної компанії «Полтавагаз Збут». У неї січнева ціна на газ становить 8,91 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Торговий дім «Лубнигаз» дає газ на січень за 8,98 грн. ТОВ «Кременчукгаз трейдінг» – 7,64 грн., а ТОВ «Кременчукгаз постачання» – 8,5 грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.Соцмережі висміяли відпочинок президента.