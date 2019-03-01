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    Економіка та фінанси

    У «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн

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    У «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн

    «Нафтогаз» обіцяє змусити «Газпром» виконати рішення арбітражу за транзитною справою і заплатити Україні $2,6 млрд плюс відсотки

    Заборгованість російського «Газпрому» перед НАК «Нафтогаз України» зросла майже на $200 мільйонів.

    Про це заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначено, що причиною цього він назвав невиконання росіянами рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма про виплату $2,56 млрд Україні.

    «Ми змусимо «Газпром» виконати рішення арбітражу за транзитною справою і заплатити нам $2,6 млрд плюс відсотки, яких за рік набігло майже $200 млн», - заявив Вітренко.

    Нагадаємо, 28 лютого завершився багаторічний спір між «Нафтогазом» та «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі, який зобов'язав російський концерн доплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу «Газпром» має доплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд доларів.

    Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.

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