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    Генасамблея ООН завтра збереться на засідання щодо України

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    Генасамблея ООН завтра збереться на засідання щодо України

    Пристайко виступить на засіданні Генасамблеї ООН

    Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    У відомстві очікують, що проведення дебатів щодо ситуації на окупованих територіях допоможе Україні протидіяти російській агресії.

    «Проведення дебатів на цю тему стане важливою подією у зусиллях України з протидії агресії РФ та деокупації частини території нашої держави шляхом зміцнення міжнародної солідарності та використання унікальних представницьких можливостей цієї глобальної організації», - заявили в МЗС.

    Крім того, участь в засіданні ГА ООН візьме міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Окрім виступу на засіданні, Пристайко зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, головою 74-ї сесії ГА ООН Тиджані Мухаммадом-Банде та представниками низки країн-членів ООН.

    Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував, що наприкінці лютого здійснить робочий візит до США, щоб взяти участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Пристайко також планує відвідати Держдепартамент та Конгрес США.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

    Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

    США також пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території.

    МЗС США міністр санкції ООН Україна Вадим Пристайко
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