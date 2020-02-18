У Нью-Йорку проходить засідання Радбезу ООН щодо загострення на Донбасі



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У вівторок ввечері у Нью-Йорку розпочалося засідання Радбезу ООН Скріншот з відео

На засіданні Радбезу порушать питання щодо атаки підтримуваних Росією сил на Донбасі

У вівторок ввечері у Нью-Йорку розпочалося засідання Радбезу ООН: планується, що Україна порушить питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Як йдеться у графіку трансляцій події на сайті ООН, сторони обговорюватимуть також і виконання Мінських домовленостей.

Ініціатором зустрічі виступила Росія. Українську делегацію очолює заступник глави Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.

Вже відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу також порушить питання щодо атаки підтримуваних Росією сил на Донбасі на засіданні Радбезу ООН.

Зазначимо, що глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.