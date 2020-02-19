США пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території



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«Наші санкції проти Росії залишатимуться чинними до того часу, поки Україна не поверне контроль над своєю територією», заявили у США

Сполучені Штати Америки не мають наміру скасовувати накладені на Росію санкції до повного повернення Україні контролю за усією її територією.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале.

«США наголошують на своїй непорушній позиції стосовно України. Ні зараз ні в майбутньому ми не визнаємо спробу анексії Росією Крим. Наші санкції проти Росії залишатимуться чинними до того часу, поки Україна не поверне контроль над своєю територією», - сказала Шале.

Вона закликала Росію «поважати суверенітет й територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і в територіальні води».

«Ми засуджуємо зловживання, що мають місце під російською репресивною окупацією та закликаємо Росію звільнити понад 80 утримуваних нею українських політичних бранців, а також припинити кампанію залякування кримських татар й опонентів окупації», - зазначила дипломат.

Шале наголосила, що США «ніколи не погодяться ні на що інше, ніж повне відновлення контролю України над її власною територією, чи йдеться про східну Україну, чи про Крим, чи про територіальні води».

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Джерело: Укрінформ