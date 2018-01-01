Генерал-губернатор Канади подарувала Порошенку знімок України, який вона зробила з космосу

Це перший візит Жулі Паєтт в Україну

Генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт подарувала президентові Петру Порошенку фотографію України з космосу, зроблену власноруч. Про це президент розповів на спільній прес-конференції у Львові. «Я спитав у пані генерал-губернатора чи вона бувала в Україні. Вона відповіла, що це перший візит на українську землю, але сказала: «Я, пане



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Це перший візит Жулі Паєтт в Україну

Генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт подарувала президентові Петру Порошенку фотографію України з космосу, зроблену власноруч.

Про це президент розповів на спільній прес-конференції у Львові.

«Я спитав у пані генерал-губернатора чи вона бувала в Україні. Вона відповіла, що це перший візит на українську землю, але сказала: «Я, пане президенте, хочу подарувати вам фото, яке я зробила з космосу». Мені надзвичайно приємно побачити це фантастичне фото. Це було не технічне супутникове фото. Це фото, зроблене з душею, особисто пані генерал-губернатором, коли вона була в космосі. Це фото завжди буде біля мене. Зараз воно буде в президентському офісі. Дякую за такий подарунок», - сказав він.

Жулі Паєтт за освітою є комп'ютерним інженером, але в 1992 році була відібрана серед 5330 бажаючих і стала космонавтом. За свою космічну кар'єру брала участь в двох місіях на МКС і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади.