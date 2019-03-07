Президент: щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень



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Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам Фото: прес-служба глави держави

Президент наголосив, що про відсутність корупції в оборонній сфері не йдеться

Правоохоронні органи відкрили щодо «Укроборонпрому» вже 480 кримінальних проваджень.

Про це президент Петро Порошенко сказав у четвер в інтерв'ю українським телеканалам.

«Щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень. Це свідчить про особливу і пильну увагу до підприємств оборонного комплексу», - наголосив глава держави.

За його словами, в усіх фігурантів справ уже проведені обшуки.

«Після мого вчорашнього звернення до представників правоохоронних та спеціалізованих органів сьогодні були проведені обшуки у всіх фігурантів справ», - підкреслив він.

Водночас президент наголосив, що про відсутність корупції в оборонній сфері не йдеться.

«Корупція є, але мова про те, чи ми здатні з нею ефективно боротися. І я наголошую: корупція не має політичного даху. І політична воля Президента чітка: ніхто не уникне покарання за скоєний злочин, якщо цей злочин доведений», - заявив Порошенко.

Як відомо, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.