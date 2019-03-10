Порошенко: до аудиту «Укроборонпрому» слід залучити всесвітньо відому компанію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент зауважив, що для прозорості факти аудиту мають бути передані в спеціальну тимчасову слідчу комісію парламенту

Для того, щоб забезпечити довіру, зокрема, й міжнародних партнерів, до результатів аудиту «Укроборонпрому», його має провести всесвітньо відома аудиторська компанія.

Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє сайт голови держави.

«Давайте розділимо, бо є три речі. Перше - аудит. Для того, щоб довіряли і міжнародні партнери бажано, щоб робила одна з чотирьох всесвітньо відомих аудиторських компаній. Інші – менший рівень довіри», - відповів глава держави на питання, чи означає бажання залучити до аудиту «Укроборонпрому» міжнародні компанії відсутність довіри до українських антикорупційних відомств.

За словами Порошенка, друге питання - забезпечення ревізії.

«І наша аудиторська служба українська урядова, і Рахункова палата, і будь-який інший орган, який мають право на перевірку, будуть залучені до ревізії кожного контракту. Для чого це потрібно? Для того, що і перше – для довіри. Ні в кого не має виникати жодного сумніву щодо рішучості і ефективності наших дій», - наголосив президент.

Третім питанням глава держави назвав розслідування скоєних злочинів.

«Якщо це високопосадовці, то це компетенція НАБУ і САП. Абсолютно всі розуміють, що президент не має жодного впливу на ці розслідування і це добре, бо розслідування має бути незалежне. Або Генеральна прокуратура, або Державне бюро розслідувань, або будь-хто, хто виявить злочин, має розслідувати і проінформувати суспільство», - сказав він.

«І останнє – це має бути абсолютно прозоро, і громадськість має бути дуже добре проінформована, що і як там відбувається. Якщо з цього зробити шоу, і при чому шоу роблять ті, хто крав на армії – колишні міністри, колишні прем’єр-міністри, то на сьогоднішній день я не дам просто цього зробити», - додав Порошенко.

Він зауважив, що для прозорості факти мають бути передані в спеціальну тимчасову слідчу комісію парламенту, де присутні представники всіх фракцій і які мають можливість перевірити, зробити висновки, проголосувати і проінформувати суспільство.

«Це те, в чому я найбільше зацікавлений», - наголосив президент.

Раніше Порошенко назвав терміни проведення аудиту «Укроборонпрому».

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

Як відомо, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.