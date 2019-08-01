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    Генпрокуратура викликає голову Державної судової адміністрації на допит

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    Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк - Генпрокуратура викликає голову Державної судової адміністрації на допит
    Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк

    Зіновія Холоднюка викликали на допит на 9 серпня

    Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на допит на 9 серпня. Про це йдеться в повістці.

    Холоднюк викликається на допит на 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

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    Як повідомлялось, Генеральна прокуратура викликала на допит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову на 7 серпня у цій же справі.

    Як повідомлялось, Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.

    Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

    Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозрущодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

    Читайте також: Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ

    Джерело: Українські новини

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    прокуратура НАБУ Генпрокуратура Сергій Горбатюк Артем Ситник допит розслідування Окружний адмінсуд
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