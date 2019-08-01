ГПУ завершила слідство у справі Ющенка щодо «Межигір'я»



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Прокуратура вважає, що Ющенко у 2002 році вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям»

Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна Ющенка

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо експрезидента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції «Межигір’я».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію начальника Другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрія Родіонова.

«Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акту в суд», - сказав Родіонов.

Він додав, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка. Зокрема, за його словами, мова йде про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив (прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко - ред.).

Крім того, Родіонов поінформував, що Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна експрезидента. Наразі ГПУ оскаржила відмову у Київському апеляційному суді.

Як відомо Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Ющенку в рамках справи про резиденцію «Межигір'я», яка була виведена з державної власності у 2007 році. Ющенку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За даними адвоката Ющенка Віталія Наума, прокуратура вважає, що Ющенко у 2002 році вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям».

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка.

У свою чергу Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

9 липня Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна Ющенка.