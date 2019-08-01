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    Кличко був на допиті у Держбюро розслідувань

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    Віталій Кличко був допитаний у ДБР 31 липня - Кличко був на допиті у Держбюро розслідувань
    Віталій Кличко був допитаний у ДБР 31 липня

    Кличко свідчив у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві

    Слідчі Державного бюро розслідувань допитали мера Києва Віталія Кличка.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника відомства Анжеліка Іванова.

    «Віталій Кличко був допитаний у ДБР 31 липня», - сказала вона.

    Іванова додала, що мер столиці був допитаний як свідок у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею, і що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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