Кличко був на допиті у Держбюро розслідувань
Кличко свідчив у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві
Слідчі Державного бюро розслідувань допитали мера Києва Віталія Кличка.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника відомства Анжеліка Іванова.
«Віталій Кличко був допитаний у ДБР 31 липня», - сказала вона.
Іванова додала, що мер столиці був допитаний як свідок у кримінальній справі стосовно можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві.
Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею, і що він хоче назначити свого голову КМДА.
24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.