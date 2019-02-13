Генпрокурор Болгарії заявив про підозрілі грошові перекази з Венесуели



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Генпрокурор Сотір Цацаров заявив, що, швидше за все, у Болгарії заведуть справу про відмивання коштів у зв'язку з виведенням коштів із Венесуели

За словами генпрокурора Цацарова, у схемі був замішаний громадянин Болгарії, він наразі перебуває за межами країни

Болгарська влада виявила схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.

Про це повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.

За даними ЗМІ, йдеться про переведення мільйонів євро, що належать венесуельській нафтовій держкомпанії PDVSA на банківські рахунки у Болгарії.

Болгарія обмінюється з США інформацією щодо цих підозрілих переказів, саме США повідомили Болгарії про них, заявив Цацаров.

За його словами, у схемі був замішаний громадянин Болгарії, він наразі перебуває за межами країни.

Деякі кошти вже були виведені з рахунків до інших країн, залишок коштів на рахунках влади Болгарії заблокували, повідомив Цацаров.

Генпрокурор заявив, що, швидше за все, у Болгарії заведуть справу про відмивання коштів у зв'язку з виведенням коштів із Венесуели.

Заява з'явилася після зустрічі генпрокурора Болгарії з прем'єр-міністром країни Бойко Борисовим, глави національного агентства держбезпеки Дімітара Георгієва і посла США в Болгарії Еріка Рубіна.

«Наша влада і країни ЄС працюють разом, щоб гарантувати, що кошти венесуельців не будуть вкрадені», - заявив посол США.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Національна нафтова компанія Венесуели PDVSA почала переводити рахунки своїх спільних підприємств до «Газпромбанку» (РФ).

Джерело: Інтерфакс-Україна