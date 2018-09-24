Генпрокурор пояснив, чому Тумгоєва видали ФСБ Росії



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Тимур Тумгоєв

Соратники Тумгоєв начебто готували теракти на території України

Тимур Тумгоєв з високим ступенем вірогідності є учасником терористичної організації ІДІЛ. Більше того, його соратники «планували теракти на території України, свідчать документи розвідок США та Ізраїлю, надані українській стороні».

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Дійсно, це резонансна ситуація. Вона не проста, бо вона складається з юридичної частини і з політико-моральної частини. У цьому кабінеті за цим столом в мене відбулася зустріч із керівником Української добровольчої армії і з його побратимом із батальйону Шейха Мансура, який нібито мав зв’язок з громадянином Тумгоєвим. Ми мали з ним серйозну розмову про мораль і принципи. Моя позиція тут зрозуміла. Я, як генеральний прокурор, навіть більше скажу, як батько добровольця заявляв і заявляю: ніхто, хто воював за Україну на цій війні, не може бути виданий Росії. Підкреслюю: ніхто, хто воював на цій війні. Для того, щоб процес був прозорий я погодився з тим, що добровольці нададуть нам трьох фахівців, які в якості фахівця будуть мати доступ до матеріалів цього слідства. Вони визначили цих осіб, слідчий розгляне їхні персоналії і ухвалить відповідне процесуальне рішення», - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, ГПУ, ухвалюючи рішення, виходила із співпраці зі структурами Інтерполу, з яким підписана угода.

«Якщо Інтерпол виставляє так звану червону картку розшуку члена терористичної організації, то вона підлягає виконанню Україною. Якщо ми хочемо, щоб терористів з «ЛНР», «ДНР» або російських найманців, які ступили на нашу землю, у всьому світі притягували за участь у тероризмі, то ми маємо першими виконувати міжнародну угоду про боротьбу з тероризмом. Тим більше, що терористи ІДІЛ та інших терористичних організацій, що воюють на території Сирії, є особливо небезпечними, про що заявляють наші стратегічні союзники США, Ізраїль, ЄС. Відтак просто не виконувати рішення по розшуку та екстрадиції в нас немає жодних законних та політичних підстав», - додав Луценко.

Глава ГПУ не підтримує твердження, коли не треба видавати винних у злочинах, поки триває війна з РФ.

«Поясню чому: за заявами міністра внутрішніх справ і за фактичними цифрами останні місяці на територію України масово заїжджають кримінальні елементи з Росії», - додав генпрокурор.

«Яких деяких з них навіть випускають прямо з таборів, навіть кримінальних авторитетів так званих злодіїв у законі тільки з однією умовою: «Їдь в Україну!». Сюди намагаються наводнити кримінальним елементом з Росії. Тому накопичення російських або проросійських кримінального елементу тут не припустимо. І ми повинні їх екстрадувати», - констатував він.

Раніше в ГПУ розповіли, в якому випадку вимагатимуть його повернення в Україну.

Нагадаємо, громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.

Пізніше, 20 вересня, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тимура Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування.