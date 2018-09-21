Справа Тумгоєва: в ГПУ розповіли, в якому випадку вимагатимуть його повернення в Україну



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За словами спікера ГПУ, під час досудового розслідування буде встановлено «реальну картину»

Якщо Росія порушуватиме права екстрадованого з України Тимура Тумгоєва, Київ звернеться до міжнародного суду з вимогою його повернення на українську територію.

Про це повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на прес-конференції 21 вересня.

Він зазначив, що було звернення генерального прокурора Юрія Луценка до консульства України в Російській Федерації, щоб вони встановили з Тумгоєвим контакт і стежили за тим, як з ним поводяться.

«У разі якщо там будуть неправомірні заходи щодо нього, Україна подаватиме до міжнародного суду, щоб повернути його», - зазначив Лисенко.

Крім того, він повідомив, що за документами, які Генеральна прокуратура отримала від слідчих органів СБУ, Національної поліції, «не було жодної згадки про те, що Тимур брав участь у бойових діях на сході України».

За його словами, під час досудового розслідування буде встановлено «реальну картину», і найближчим часом за цим фактом буде отримано точну інформацію.

Відповідаючи на запитання щодо інформації про можливу участь Тумгоєва в міжнародній терористичній організації «Ісламська держава», Лисенко сказав: «На підставі тих даних, які були отримані під час екстрадиційної перевірки, його і видали Російської Федерації. Але у нас є зараз підстави вже сумніватися в них. Тому і розпочато досудове розслідування, щоб встановити істину і тих людей, які стояли за тим, щоб видати людину країні-агресору».

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.

Пізніше, 20 вересня, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тимура Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування.

Джерело: Інтерфакс-Україна