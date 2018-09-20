Видача Тумгоєва Росії: відкрито кримінальне провадження про службову недбалість



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Будуть перевірені дії службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тимура Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування.

Про це повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення, відповідно до вимог чинного законодавства», - зазначив Лисенко.

Також він повідомив, що 19 вересня Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч із командиром 8-го батальйону УДА Андрієм Червнем та командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським.

«Приводом для зустрічі стала екстрадиція інгуша Тимура Тумгоєва до РФ. Генпрокурор виклав аргументи та позицію Генеральної прокуратури у даному питанні. Луценко ще раз наголосив, що дотримується позиції - жоден іноземний громадянин, який воює на українській стороні проти російських окупантів та сепаратистів на Донбасі, не може бути виданий Росії», - написав Лисенко.

Він додав, що Генпрокурор запевнив, що за фактом екстрадиції Тумгоєва буде відкрите кримінальне провадження, в ході якого Генеральна інспекція ГПУ спільно з ГСУ СБУ проведе всебічне та об’єктивне розслідування щодо ймовірних правопорушень з боку працівників ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ.

«Якщо в результаті розслідування буде встановлено, що Тумгоєв захищав Україну на Донбасі, то той, хто знав і приховав даний факт під час екстрадиційної перевірки, має бути покараний в рамках кримінального провадження», - наголосив Луценко під час зустрічі.

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.