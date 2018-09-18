Генпрокуратура розглядає справи понад 20 підозрюваних у причетності до ІДІЛ



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Генеральна прокуратура України

В ГПУ запевняють, що жоден з підозрюваних у причетності до ІДІЛ не написав заяву стати добровольцем на сході України

Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що ГПУ розглядає документи понад 20 осіб, яких підозрюють у причетності до терористичного угруповання «Ісламська держава».

Про це Єнін повідомив, відповідаючи на запитання «Громадського» щодо того, скільки людей у списку на екстрадицію пов'язані з ІДІЛ.

«Хочу сказати, що жоден з цих людей на сьогоднішній день не написав заяву стати добровольцем в Антитерористичній операції, щоби на ділі довести, що він є особистим ворогом Кадирова (глави Чечні - ред.) чи Путіна (президента РФ - ред.)», - сказав заступник генпрокурора.

Також Єнін наголосив, що деякі з цих осіб є фігурантами кримінальних справ через правопорушення, вчинені на території України.

Він додав, що один з «поплічників» громадянина РФ Тимура Тумгоєва, якого Україна екстрадувала до Росії, після клопотання народних депутатів вийшов з-під варти і перебував під домашнім арештом.

«Зазначена особа протягом декількох тижнів позбулася браслету, а буквально через місяць-півтора при спробі перевірки документів вчинила збройний опір представникам Служби безпеки України, які зазнали тілесних ушкоджень», - розповів Єнін.

Крім того, Єнін заявив, що за останні чотири роки Росія видала Україні понад 90 правопорушників.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Заступник генпрокурора Єнін стверджує, що Тумгоєв воював в Сирії.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.