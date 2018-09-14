Українська влада пояснила, чому під час війни видала Росії ворога Кадирова

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Генпрокуратура розглядала запит Росії про видачу Тумгоєва більше двох років

Громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що фактичній передачі Тумгоєва (як завершальному кроку в екстрадиції) передували ряд етапів.

Лисенко перерахував їх:

1) надходження запиту компетентних органів Російської Федерації про видачу особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 та ч. 2 ст. 205.5 КК Російської Федерації, а саме: проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності та участь в терористичній організації.

Російськими правоохоронними органами Тумгоєв Т.Х. обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, яке структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

При цьому, Тумгоєв Т.Х. не приховував своєї участі в даній терористичній організації.

2) проведення органами прокуратури України у повному обсязі екстрадиційної перевірки. Жодної обставини, яка б унеможливлювала видачу особи, встановлено не було;

3) прийняття Генеральною прокуратурою України 13.10.2016 рішення про видачу Тумгоєва Т.Х.;

При цьому особа повною мірою скористалася наданим їй правом на судове оскарження рішення центрального органу України про видачу.

У задоволенні скарги на вказане рішення Генеральної прокуратури України про видачу було відмовлено судами першої та апеляційної інстанцій. Тобто, постанова Генеральної прокуратури України про видачу набула чинності.

4) особа також скористалася своїм правом на звернення за захистом на території України.

Зокрема, Тумгоєв Т.Х. двічі (у 2016 та 2017 роках) звертався до органів міграційної служби України з заявою про отримання статусу біженця.

За результатами розгляду першої заяви Тумгоєву Т.Х. було відмовлено у її прийнятті. Після перегляду вказаного рішення органів міграційної служби України адміністративними судами першої та апеляційної інстанцій його визнано законним.

За результатами розгляду другої заяви було відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем. Вказане рішення також було переглянуто адміністративними судами та залишено в силі.

Тобто, особа повною мірою скористалася правом для звернення за захистом на території України, однак підстав для надання статусу біженця встановлено не було.

5) Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) також розглядалось звернення Тумгоєва Т.Х. про вжиття заходів щодо зупинення процедури екстрадиції до Російської Федерації.

17.11.2016 Європейський суд прийняв рішення про призупинення розгляду справи заявника у порядку Правила 39 Регламенту суду (зупинення екстрадиції) до моменту отримання інформації від Уряду України та заявника.

Генеральною прокуратурою України було надано всі запитувані документи, після вивчення яких Європейський суд скасував дію всіх обмежувальних заходів.

Тобто, і Європейським судом не було встановлено перешкод для розгляду Україною запиту про видачу вказаної особи.

«Наведена інформація свідчить про додержання прав іноземного громадянина на території України, відсутність порушень у діях компетентних органів України при його видачі», - заявив спікер ГПУ.

Він додав, що «позитивний імідж» Тумгоєва у ЗМІ намагаються створити за рахунок поширення інформації про його участь в антитерористичній операції на сході України.

«Разом з тим, за весь час розгляду Генеральною прокуратурою України запиту про його видачу (а це понад два роки) будь-яких даних про участь особи в АТО чи бажання брати участь в АТО не надходило, жодного разу про це не заявила сторона захисту», - підкреслив Лисенко.

Спікер ГПУ зазначив, що незважаючи на дії Російської Федерації на території України, що були засудженими більшістю держав світу, Україна «продовжує займати позицію цивілізованої правової держави, що додержується правил на світовій арені, у тому числі щодо екстрадиції правопорушників».

Раніше повідомлялося, що Інгуша Тимура Тумгоєва, який нібито воював у складі ДУК «Правий сектор», було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії.