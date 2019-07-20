Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Звичайно, Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус, – зазаначив Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс підтримує зусилля України у просуванні на шляху до членства. Однак там наголошують, що цей процес займе певний час. Водночас альянс допомагає Україні втілювати реформи. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Голос Америки».

При цьому Столтенберг наголосив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а «Росія не має права ветувати цей процес».

«Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус», – додав він.

Підтримка України була важливою темою візиту Столтенберґа до Канади цього тижня. Генсек НАТО пояснив, що Канада відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародної безпеки та підтримці наших партнерів – таких, як Україна. Зі свого боку, Трюдо також відзначив роль Канади в НАТО з підтримки України.

Зазначимо, свій перший закордонний візит президент України Володимир Зеленський здійснив у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.