Лукашенко терміново вилетів до Путіна

Білоруський диктатор має домовлену аудієнцію з господарем Кремля у понеділок, 23 травня
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Зустріч диктаторів запланована через три дні
У п’ятницю, 20 травня, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив до Росії з робочим візитом. У Сочі він повинен зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє «Пул Первого».
«Олександр Лукашенко та Володимир Путін докладно обговорять весь спектр тем білорусько-російського співробітництва, хід виконання урядами двох країн раніше даних доручень», – йдеться у повідомленні.
Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч російського та білоруського лідерів запланована на понеділок, 23 травня.