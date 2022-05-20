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    Лукашенко терміново вилетів до Путіна

    Білоруський диктатор має домовлену аудієнцію з господарем Кремля у понеділок, 23 травня - Лукашенко терміново вилетів до Путіна
    Білоруський диктатор має домовлену аудієнцію з господарем Кремля у понеділок, 23 травня
    фото: Associated Press

    Зустріч диктаторів запланована через три дні

    У п’ятницю, 20 травня, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив до Росії з робочим візитом. У Сочі він повинен зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє «Пул Первого».

    «Олександр Лукашенко та Володимир Путін докладно обговорять весь спектр тем білорусько-російського співробітництва, хід виконання урядами двох країн раніше даних доручень», – йдеться у повідомленні.

    Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч російського та білоруського лідерів запланована на понеділок, 23 травня.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін тероризм Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко терміново вилетів до Путіна