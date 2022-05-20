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    Події в Україні

    Військові знищили ворожий склад з боєприпасами на Сході України

    Українські захисники вдарили по ворожому складу боєприпасів - Військові знищили ворожий склад з боєприпасами на Сході України
    Українські захисники вдарили по ворожому складу боєприпасів
    фото ілюстративне

    За добу в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищено близько 80 загарбників

    У п’ятницю, 20 травня, на Сході України вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Протягом доби втрати ворога складають:

    • особового складу – до 80
    • танків – 1
    • БМП – 2
    • МТЛБ – 1
    • артилерійських систем – 1
    • мінометів – 1
    • АТТ – 4
    • БПЛА – 1.

    Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ ліквідували 28700 окупантів.

    Тим часом російські окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний.

    У тимчасово окупованому Криму перекинулася колона військової техніки російських окупантів. Кілька загарбників отримали травми.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили ворожий склад з боєприпасами на Сході України