Військові знищили ворожий склад з боєприпасами на Сході України

За добу в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищено близько 80 загарбників

У п’ятницю, 20 травня, на Сході України вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Протягом доби втрати ворога складають:

особового складу – до 80

танків – 1

БМП – 2

МТЛБ – 1

артилерійських систем – 1

мінометів – 1

АТТ – 4

БПЛА – 1.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ ліквідували 28700 окупантів.

Тим часом російські окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний.

У тимчасово окупованому Криму перекинулася колона військової техніки російських окупантів. Кілька загарбників отримали травми.