Військові знищили ворожий склад з боєприпасами на Сході України
За добу в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищено близько 80 загарбників
У п’ятницю, 20 травня, на Сході України вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Протягом доби втрати ворога складають:
- особового складу – до 80
- танків – 1
- БМП – 2
- МТЛБ – 1
- артилерійських систем – 1
- мінометів – 1
- АТТ – 4
- БПЛА – 1.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ ліквідували 28700 окупантів.
Тим часом російські окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний.
У тимчасово окупованому Криму перекинулася колона військової техніки російських окупантів. Кілька загарбників отримали травми.