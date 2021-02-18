В Україні змінилися правила призову до армії

Цього року на строкову військову службу планують призвати близько 32 тисяч осіб

Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

«Постановою Кабміну №100 від 20 січня 2021 року внесено зміни до Положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», - йдеться в повідомленні.

Фактично, це нова редакція аналогічної постанови уряду від 21 березня 2002 року.

Затвердження нової редакції, згідно з очікуванням, має:

покращити організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій;

уточнити порядок оповіщення призовників про явку у військові комісаріати;

спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;

удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових комісаріатів;

упорядкувати роботу по прийняттю призовників на військову службу за контрактом.

Зміни мають удосконалити заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням призову на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведення їх у відповідність до чинного законодавства.

У 2021 році на строкову військову службу планують призвати на 2 тисячі призовників більше, ніж у минулому році. До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту планують призвати близько 32 тисяч осіб.

Раніше в Міноборони повідомляли, що у 2020 році на службу в армії призвали 30 тисяч юнаків.