  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Геращенко розповіла, як їй постійно погрожують розправою

    Віце-спікер Ради отримує погрози на свою адресу та сім'ї
    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко постійно отримує погрози. Про це повідомила сама Геращенко на своїй сторінці у Facebook. «Я засуджую будь-які факти погроз родинам опозиціонерів і самим опозиціонерам чи журналістам, чи громадським діячам і вважаю неприйнятним і неприпустимим погрози малим дітям Єгора Соболєва. Щодня я
    • Вчора, 15:09
    • Розсилка
    <p>Ірина Геращенко&nbsp;</p> <p>Фото: УНІАН&nbsp;</p>

    Ірина Геращенко 

    Фото: УНІАН 

    Віце-спікер Ради отримує погрози на свою адресу та сім'ї

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко постійно отримує погрози.

    Про це повідомила сама Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Я засуджую будь-які факти погроз родинам опозиціонерів і самим опозиціонерам чи журналістам, чи громадським діячам і вважаю неприйнятним і неприпустимим погрози малим дітям Єгора Соболєва. Щодня я також отримую погрози - собі і родині. Через ФБ, через пошту, смс і дзвінки на мобільний. Консьєрж в будинку також розповідала про підозрілих людей, які розпитували про мене і мій графік і т. д. Я отримувала погрози від бойовиків, що спалять мій будинок, від антимайданівців, але то таке», - написала Геращенко.

    Вона додала, що по-філософськи ставиться до цього і запевнила, що охороною не користується - в перший день роботи відмовилася від держохорони.

     

    Читайте також
    Ірина Геращенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ