Геращенко розповіла, як їй постійно погрожують розправою

Віце-спікер Ради отримує погрози на свою адресу та сім'ї

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко постійно отримує погрози. Про це повідомила сама Геращенко на своїй сторінці у Facebook. «Я засуджую будь-які факти погроз родинам опозиціонерів і самим опозиціонерам чи журналістам, чи громадським діячам і вважаю неприйнятним і неприпустимим погрози малим дітям Єгора Соболєва. Щодня я



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Ірина Геращенко Фото: УНІАН

Віце-спікер Ради отримує погрози на свою адресу та сім'ї

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко постійно отримує погрози.

Про це повідомила сама Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Я засуджую будь-які факти погроз родинам опозиціонерів і самим опозиціонерам чи журналістам, чи громадським діячам і вважаю неприйнятним і неприпустимим погрози малим дітям Єгора Соболєва. Щодня я також отримую погрози - собі і родині. Через ФБ, через пошту, смс і дзвінки на мобільний. Консьєрж в будинку також розповідала про підозрілих людей, які розпитували про мене і мій графік і т. д. Я отримувала погрози від бойовиків, що спалять мій будинок, від антимайданівців, але то таке», - написала Геращенко.

Вона додала, що по-філософськи ставиться до цього і запевнила, що охороною не користується - в перший день роботи відмовилася від держохорони.