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Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
Один кілограм батату в роздрібній торгівлі в середньому коштує 130 гривень
фото: suspilne.media

Павло Булгаков у 2026 році посадив п'ять сортів батату

Фермер з села Каленики на Черкащині Павло Булгаков планує зібрати тонну батату з рядка завдовжки 200 метрів. Цей овоч вирощує другий рік і наступного сезону планує збільшити площу втричі. Окремі плоди культури сягають до півтора кілограма. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Павло Булгаков у 2026 році посадив п'ять сортів у двохсотметровому рядку. Це – гібрид Баку.

Ділянка з бататом
Ділянка з бататом
фото: suspilne.media

«До півтора кілограма буде. Всередині може мати жовтуватий колір і тому виглядає дуже барвисто».

Копає фермер вручну – лопатою. Інший сорт – гоча або рожевий вінницький. Розповів: основний збір урожаю буде за два тижні.

«У цьому кущі у нас вийшло чотири крупних і три дрібніших плода – шість бульб. Вони всі якраз для споживання».

Фермер вирощує батат другий рік. Розповів, що 2025-й був пробний і менш вдалий, цьогоріч врахував помилки і має кращий результат.

Фермер вирощує батат
Фермер вирощує батат
фото: suspilne.media

«Торік в мене був він менш вдалий, тому що була пізня висадка. І рано прийшли приморозки. Цьогоріч можна похвалитися набагато крупнішим ботатом».

Частину врожаю фермер планує продати для споживання, а придатні плоди залишити для вирощування розсади наступного сезону.

«Весною вкладаються наполовину або в торфосуміш, або в тирсу. Поливається і він пускає ростки. Коли воно постоїть у водичці – пускає корінці і саджаю».

Від старту підготовки батату на розсаду до збору урожаю в жовтні минає понад сім місяців, пояснив Павло Булгаков. Щоб дочекатися зрілих бульб, треба запастися терпінням і врахувати особливості вирощування.

Частину врожаю фермер планує продати для споживання, а придатні плоди залишити для вирощування розсади наступного сезону
Частину врожаю фермер планує продати для споживання, а придатні плоди залишити для вирощування розсади наступного сезону
фото: suspilne.media

«Складність заключається в тому, щоб вчасно отримати розсаду. Йому треба температура 28 градусів. А для того, щоб в травні-червні отримати розсаду, то його за півтора місяці треба витягнути, прогріти».

Наступного сезону фермер планує розширення бататової ділянки утричі. Але за умови, якщо буде кому продати врожай. Бо ж батат поки не став звичним продуктом для черкащан. Хоча Павло Булгаков уже має попередні замовлення.

«Поки що батат не є такою культурою, яку всі вже полюбили і всі познайомилися. Цей процес йде поступово. Ми популяризуємо батат серед українців. Дуже багато людей називають його солодкою картоплею. Це насправді не так. Я би сказав, що він у собі поєднує три культури: картоплю, моркву і гарбуз».

За попередніми підрахунками фермера, зі своєї ділянки він збере тонну батату. За його словами, один кілограм в роздрібній торгівлі в середньому коштує 130 гривень. Тож, додав, вирощувати батат вигідно.

«20 гривень – саджанець. Якщо це все перерахувати, то десь кущ буде обходитися в 30-40 гривень. На цей рядок ми вклали 10-12 тисяч гривень. Відповідно, можемо взяти у десять разів більше».

На прибутковість впливають масштаби вирощування та рівень механізації, розповів кандидат сільськогосподарських наук Олександр Коробко.

«Досить перспективна культура. Якщо підібрана правильно агротехніка, підібрані правильні сорти і умови вирощування, то вона достатньо рентабельна. За попередніми оцінками дослідних станцій, від 60 до 180 відсотків чистої рентабельності. Є переваги в тому, що батат має меншу кількість хвороб, має вищу врожайність, з іншого боку, достатньо чутливий до приморозків, до змін температури, зволоження і таке інше, порівняно з картоплею. Зараз досить активно набирає популярності через здорове харчування».

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Теги: культура фермер харчування Черкащина

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