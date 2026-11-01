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Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 2 листопада в церковному календарі – День пам'яті святих мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та Анемподиста

2 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та Анемподиста – п'ятьох персів, які у IV столітті прийняли смерть за Христа під час жорстоких гонінь царя Сапора II. У народі цей день відомий як Акиндінів день або Житниці – час, коли особливо дбали про збереження врожаю в коморах і зерносховищах.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

Святі мученики Акиндін, Пигасій, Афтоній, Елпидифор та Анемподист жили у Персії в IV столітті – в епоху, коли цар Сапор II розпочав масові переслідування християн на своїх землях. Це були одні з найжорстокіших гонінь на Сході: тисячі вірян гинули лише за те, що сповідували Христа.

П'ятеро мучеників були знатного походження і займали помітне місце при царському дворі. Коли виявилося, що вони – християни, їх кинули до в'язниці і піддали тривалим катуванням, намагаючись змусити відректися від віри. Проте жодні тортури не зламали їхнього духу. За переказами, під час мук святі явно відчували Божу підтримку – це ще більше зміцнювало їхню стійкість і дивувало самих катів. Зрештою всіх п'ятьох стратили. Церква вшановує їх разом як єдиний сонм мучеників, що засвідчили віру не словом, а кров'ю.

Ім'я Акиндін у перекладі з грецької означає «безпечний», Пигасій – «джерельний», Елпидифор – «той, що несе надію». Символіка імен і подвиг цих святих зробили їх особливо шанованими серед тих, хто потребує захисту в небезпечні часи та зміцнення духу у випробуваннях.

Молитви дня

О, святі славні мученики Акиндіне, Пигасію, Афтонію, Елпидифоре та Анемподисте! Ви, що ради любові до Христа земні почесті залишили і мужньо страшні муки витерпіли, погляньте на нас, немічних, що у прегрішіннях і скорботах перебуваємо. Моліть Всеблагого Господа, щоб зміцнив Він віру нашу, захистив доми наші від усякого зла, голоду та злиднів, а душі наші наставив на шлях спасіння. Будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього, аби ми в мирі та благочесті життя своє прожили.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 2 листопада відоме як Акиндінів день, або Житниці. Святих вважали покровителями зерносховищ і комор – у цей день перевіряли запаси зерна, поправляли засіки і молилися про збереження врожаю до весни. Господині оглядали льохи і комори: що надійніше закрито – то більше достатку в домі протримається до нового врожаю.

За народними прикметами, 2 листопада уважно спостерігали за природою:

  • Якщо вранці туман – чекай швидкого потепління.
  • Якщо багато снігу випало – до пізньої весни.
  • Якщо яскраво світить сонце – до швидкого потепління.
  • Якщо вітер південний дме – скоро випаде сніг.
  • Якщо небо затягнуте хмарами – до швидкого похолодання.

Цей день також вважався сприятливим для початку нових справ і рукоділля.

Що не можна робити

  • Викидати або віддавати старі речі.
  • Ухвалювати поспішні рішення і планувати далекі мандрівки.
  • Загадувати бажання вголос і ділитися таємними мріями.
  • Порушувати обіцянки і обманювати близьких.
  • Сваритися та з'ясовувати стосунки.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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