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Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти
Російські терористичні війська завдали прицільних ударів по центру селища
фото: Запорізька ОВА

Серед загиблих – поліцейський і двоє рятувальників ДСНС, пошуково-рятувальна операція триває

Російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки загинули 24 людини, ще п’ятеро дістали поранення. 27 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив представник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

Серед загиблих – працівник поліції та двоє рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Оновлено о 19:58

Представники ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 24 осіб. Пошукові роботи продовжуються.

Наслідки удару окупантів
Наслідки удару окупантів
фото: Запорізька ОВА

За словами Семікіна, російські війська завдали прицільних ударів по центру селища. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, фахівці шукають людей, із якими досі немає зв’язку.

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: Запорізька ОВА

«За кожною цифрою – людські долі. Обірвані життя, горе родин і болісне очікування звістки про найдорожчих. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Боротьба за кожне життя продовжується», – написав представник ОВА.

Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав сил пораненим та витримки близьким людей, які вважаються зниклими безвісти.

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Президент України Володимир Зеленський назвав атаку свідченням того, що Росія не прагне деескалації та не демонструє готовності до реального наближення миру. Він нагадав про гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, з’явився шанс на подальші кроки до припинення війни.

«Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства», – заявив глава держави.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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