Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Юрій Ушаков заявив, що Кремль чув слова українського президента про готовність обговорювати територіальне питання

Кремль підтвердив, що ознайомлений з заявами президента України Володимира Зеленського про готовність обговорювати територіальне питання під час переговорів на найвищому рівні. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, пише «Главком».

«Ми чули заяви Зеленського про готовність обговорювати територіальне питання», – сказав представник Кремля.

Водночас Ушаков зазначив, що дату наступного раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії поки не погоджено. Також він акцентував на тому, що зустріч не передбачає участі представників Європи в Абу-Дабі.

Раніше Зеленський заявив про готовність обговорювати територіальне питання на рівні президентів України та Росії. Водночас він наголошував, що така готовність не означає згоди на передачу українських територій.

Президент підкресли, що територіальні питання в межах переговорів про завершення війни мають обговорювати безпосередньо лідери держав, які воюють. За його словами, партнери не могли детально порушувати цю тему, оскільки знають, що для України вона є червоною лінією.