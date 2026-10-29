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Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ
За інформацією медіа, Нетаньягу нібито обійматиме посаду прем’єр-міністра протягом двох років, після чого передасть владу
фото: Reuters

Офіційні результати виборів надійдуть до президента Ізраїлю наступного тижня

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог нібито запропонував прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу угоду, згідно з якою він очолить уряд країни на два роки, після чого піде з політики в обмін на повне помилування в рамках корупційного розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльський телеканал C14.

За інформацією ЗМІ, Герцог наполягає на цьому сценарії вже близько двох років. Ініціатива може стати одним із варіантів формування нового уряду, якщо поточний розподіл мандатів залишиться незмінним після виборів. Офіційні результати ще не оголошені – триває підрахунок подвійних конвертів (бюлетенів, які заповнювали військові та інші категорії виборців).

При цьому в канцелярії президента Ізраїлю спростували інформацію про таку пропозицію. Публікацію назвали фейковою і заявили, що не займаються спекуляціями щодо процедури формування уряду.

Повідомляється, що офіційні результати виборів надійдуть до президента наступного тижня. На їхній основі він проконсультується з парламентськими фракціями та ухвалить рішення в межах своїх повноважень.

Телеканал C14 зазначає, що Нетаньягу може наполягати на тому, щоб першим обійняти посаду глави уряду, аби співпрацювати з Вашингтоном протягом наступних двох років.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ізраїлі не принесли переконливої перемоги жодному з основних політичних таборів. За останніми прогнозами, блок чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті, тоді як його опоненти – приблизно 48. Такий результат ставить під питання можливість формування нового уряду без складних коаліційних домовленостей.

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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