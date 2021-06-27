Гігантський кримськотатарський прапор з Майдану запустять у небо над поневоленим Кримом (фото)

З нагоди Дня кримськотатарського прапора в суботу, 26 червня 2021 року, в столиці України відбулися масові урочисті заходи

Кримськотатарський прапор активісти запустять в небо над окупованим Кримом, а український прапор — в бік окупованих районів Донбасу

З нагоди Дня кримськотатарського прапора в суботу, 26 червня 2021 року, в столиці України відбулися масові урочисті заходи, розповідає QHA.

День національного прапора корінного народу Криму відзначається 26 червня — у перший день початку роботи Другого Курултаю кримськотатарського народу, який відбувся 26-30 червня 1991 року в Сімферополі.

«Саме 26 червня 1991 року після більш ніж 73-річної вимушеної перерви розпочала свою роботу перша сесія Курултаю кримськотатарського народу II скликання — відбулося відродження вищого національного інституту корінного народу Криму. Золота тамга на блакитному тлі — прапор, що відгомонює боротьбу та нескореність кримськотатарського народу. Силу нашого стягу найкраще відчувають окупанти, які методично переслідують усіх, хто ідентифікує себе з ним. Але дух свободи та єдності їм не вийде ув’язнити», — наголошує у себе на ФБ-сторінці делегат Курултаю, народний депутат Рустем Умєров.

Ці події 1991 року згадували в суботу в Києві.

Вулицями Києва прокотився автопробіг під кримськотатарськими прапорами. Він стартував біля парку Київського політеху на проспекті Перемоги, через проспект Шевченка та бульвар Дружби народів виїхав на міст Патона. Перетнувши Дніпро, автівки Дніпровською набережною доїхали до Південного мосту, і потім по Наддніпрянському шосе, бульвару Дружби народів і Великій Васильківській досягнули Хрещатика.

Такий автопробіг після окупації Криму став вже традицією у Києві. У нинішньому взяли участь понад два десятки автівок.

Кримські татари, кримчани-переселенці й звичайні українці також взяли участь в урочистій ході з величезним полотнищем національного прапору киримли.

Хода пройшла Хрещатиком від Бесарабки до Майдану Незалежності. Біля Київської мерії, повз якої проходила хода, поруч з державним на щоглі був вивішений і кримськотатарський прапор.

Поки тривав автопробіг і урочиста хода, на Майдані Незалежності відбувався конкурс дитячого малюнка «Мій прапор», який організовується ГО «Кирим айлеси» («Кримська родина»).

По завершенні ходи на Майдані відбувся мітинг-концерт за участі лідерів кримських татар, колишніх політв’язнів Кремля, народних депутатів, активістів, вимушених переселенців з Криму і Донбасу. В ньому взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заступник голови Меджлісу, колишній бранець Кремля Ільмі Умеров, член Меджлісу Різа Шевкієв, муфтій Духовного управління мусульман у Києві Айдер Рустемов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов, членкиня Меджлісу Гаяна Юксель, заступниця постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева, ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарін та інші.

«Крим — це Україна», «Міллет, ватан, байрак, Кирим («Народ, батьківщина, прапор, Крим»)», — повторювали на сцені й на Майдані.

Вірші кримськотатарською мовою про національний прапор прочитали маленькі вихованці культурного центру «Кримська родина».

Загалом на мітингу було багато маленьких кримських татар з національною символікою. І багато хто з них народився вже після 2014 року — на материку, куди їхніх батьків російські окупанти силою примусили виїхати з Криму.

На завершення мітингу на Майдані розгорнули великий кримськотатарський прапор, який об’їздив десять міст України, і на якому українські громадяни залишали побажання кримчанам.

Також розгорнули великий державний прапор України, на якому українці дописували свої побажання співгромадянам з окупованого Донбасу. Ті, хто був сьогодні на Майдані, змогли поставити свій підпис на прапорах.

У День Конституції, 28 червня, кримськотатарський прапор активісти запустять в небо над окупованим Кримом, а український прапор — в бік окупованих районів Донбасу.

Під час виступу на Майдані голова Меджлісу кримськотатарського народу, ексдепутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму та не визнає влади окупантів, й надсилати їм сигнали підтримки.

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