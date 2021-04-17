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    Єрмак вимагав від Джемілєва вийти з «Європейської солідарності» – Муждабаєв

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    Мустафа Джемілєв &ndash; визнаний лідер кримськотатарського народу - Єрмак вимагав від Джемілєва вийти з «Європейської солідарності» – Муждабаєв
    Мустафа Джемілєв – визнаний лідер кримськотатарського народу
    Фото з відкритих джерел

    Взамін на вихід з партії Порошенка пропонувалося сприяння у вирішенні проблем кримських татар

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував лідеру кримськотатарського руху Мустафі Джемілєву допомогу у вирішенні ряду питань у відповідь на вихід із партії «Європейська солідарність». Про це на сторінці у Facebook заявив журналіст, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

    «Гордість України – лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР, друг Андрія Сахарова, радянський дисидент Мустафа Джемілєв – в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка – питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше», – написав Муждабаєв.

    Він натякнув, що це також вказує і на особу людини, яка «віддала негласний наказ» не давати каналу доступ до закладених у бюджеті України грошей.

    «Чиновники, які так ставляться до корінного народу Криму і України, повинні назавжди піти з усіх гілок нашої влади. Адже фактично – це не тільки аморальна поведінку, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі. Люди, здатні на таке, здатні на все. Не дарма голова Меджлісу Рефат Чубаров, який був на тій зустрічі з Єрмаком, порівняв його слова зі словами Льовочкіна, який свого часу ставив аналогічні неприйнятні умови Мустафі Джемілєву», – наголосив журналіст.

    І додав: «Киримли – не зрадники. Наш лідер – історична особистість, яка пройшла радянські табори, а не коридори Офісу президента. Ми – всі – на принизливі умови ні перед окупантами, ні перед колаборантами, ні перед ким не йшли, не йдемо і не підемо ніколи».

    Він порадив тим, намагається говорити з кримськими татарами як з «нижчими» людьми – не судити по собі.

    «P.S. На цьому моєму фото весни 2014 року – Мустафа-ага в номері готелю «Україна» в Москві через півгодини після телефонної розмови з Путіним. У відповідь на питання російського фюрера «Що я можу зробити для кримських татар?» Джемілєв сказав: «Все, що ви можете для нас зробити, – прибрати з Криму ваші війська». А тут якийсь Єрмак з якимись своїми «умовами»... Смішно», – резюмував заступник директора ATR.

    Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак закликав США розмістити на території України зенітні ракетні комплекси Patriot.

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    Теги: Крим кримські татари Європейська солідарність США Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв наказ партії Україна СРСР права людини журналіст
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