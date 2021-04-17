Єрмак вимагав від Джемілєва вийти з «Європейської солідарності» – Муждабаєв

Взамін на вихід з партії Порошенка пропонувалося сприяння у вирішенні проблем кримських татар

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував лідеру кримськотатарського руху Мустафі Джемілєву допомогу у вирішенні ряду питань у відповідь на вихід із партії «Європейська солідарність». Про це на сторінці у Facebook заявив журналіст, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

«Гордість України – лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР, друг Андрія Сахарова, радянський дисидент Мустафа Джемілєв – в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка – питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше», – написав Муждабаєв.

Він натякнув, що це також вказує і на особу людини, яка «віддала негласний наказ» не давати каналу доступ до закладених у бюджеті України грошей.

«Чиновники, які так ставляться до корінного народу Криму і України, повинні назавжди піти з усіх гілок нашої влади. Адже фактично – це не тільки аморальна поведінку, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі. Люди, здатні на таке, здатні на все. Не дарма голова Меджлісу Рефат Чубаров, який був на тій зустрічі з Єрмаком, порівняв його слова зі словами Льовочкіна, який свого часу ставив аналогічні неприйнятні умови Мустафі Джемілєву», – наголосив журналіст.

І додав: «Киримли – не зрадники. Наш лідер – історична особистість, яка пройшла радянські табори, а не коридори Офісу президента. Ми – всі – на принизливі умови ні перед окупантами, ні перед колаборантами, ні перед ким не йшли, не йдемо і не підемо ніколи».

Він порадив тим, намагається говорити з кримськими татарами як з «нижчими» людьми – не судити по собі.

«P.S. На цьому моєму фото весни 2014 року – Мустафа-ага в номері готелю «Україна» в Москві через півгодини після телефонної розмови з Путіним. У відповідь на питання російського фюрера «Що я можу зробити для кримських татар?» Джемілєв сказав: «Все, що ви можете для нас зробити, – прибрати з Криму ваші війська». А тут якийсь Єрмак з якимись своїми «умовами»... Смішно», – резюмував заступник директора ATR.

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак закликав США розмістити на території України зенітні ракетні комплекси Patriot.