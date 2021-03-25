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    Українців закликають підтримати політв’язнів Кремля, написавши «лист у неволю»

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    Громадський активіст просив писати листи російською мовою, з урахуванням цензури, так само вони не повинні нести інформації, яку окупанти можуть оцінити як екстремістську

    Українців закликають підтримати співгромадян - політв’язнів Кремля, долучившись до ініціативи Кримського процесу «Лист у неволю».

    Про це у Херсоні під час круглого столу на тему реалізації державної політики України у напрямку деокупації Криму, розповів один з координаторів громадської ініціативи «Кримський процес» Михайло Батрак.

    «Кримський процес» започаткував таку ініціативу, яка називається «Лист у неволю»… У нас є електронна адреса, на яку можна надіслати лист тому чи іншому політичному в’язню, і ми самостійно вже будемо відправляти їх», - каже Батрак.

    Він зазначив, що прізвища політв’язнів, електронна адреса, на яку можна надсилати листи, є на сайті громадської ініціативи «Кримський процес», так само українці можуть і самі направити листи політв’язням – там вказана відповідна актуальна адреса.

    Громадський активіст просив писати листи російською мовою, з урахуванням цензури, так само вони не повинні нести інформації, яку окупанти можуть оцінити як екстремістську.

    Він зазначив, що наразі в Росії та в окупованому Криму утримують понад сто політв’язнів - українських громадян. І саме листи для них – це єдиний зв’язок із зовнішнім світом, каже громадський активіст.

    «Це можуть бути листи про особисте – про погоду, про фільми…Малюнки можна, але без символіки, яку можуть не пропустити», - каже Батрак.

    Наразі, за його словами, інформації, чи дійшли до адресатів перші листи, що вже були відправлені, у них немає.

    Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ірина Веригіна вже написала листа політв’язню Валентину Виговському. За її словами, у листі було про те, що ми його чекаємо, дякуємо за його громадянську позицію, що у нас весна і гарна погода, і ми сподіваємося, що разом зможемо попити кави, «думаю, він зрозумів, що будемо пити каву в нашому українському Криму».

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Крим окупанти українці
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