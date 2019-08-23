Прапор України – символ гордої і вільної людини

З Днем Державного Прапора, друзі! Будьмо вільними!

Куди б не закинула нас доля, погляньмо вгору чи на горизонт. На синє небо, чи на жовте сонце, на море, чи на пшеничне поле… Скрізь – наші символи, скрізь Україна

– На українському прапорі жовтий колір – це колір золотого поля, пшениці, достатку, врожаю. А блакитний – це синє мирне небо над головою. Все – правильно!

– Ні! Блакитний – це море. А жовтий – це сонце над хвилями. Тому, відповідно до законів та принципів геральдики, національний прапор варто було б перевернути. Всі наші негаразди від того, що у нас прапор – «догори ногами»…

Ви, певно, не раз чули подібні дискусії. По-доброму неспокійні українці здатні сперечатися та переживати навіть з приводу розміщення кольорів на прапорі. Ми – небайдужі. Бо надто дорогою ціною дався нам наш жовто-блакитний стяг.

Наш прапор – символ свободи, волі, сили. Символ гордої і вільної Людини! І де б ми не були, куди б не закинула нас доля, погляньмо вгору чи на горизонт. На синє небо, чи на жовте сонце, на море, чи на пшеничне поле… Скрізь – наші символи, скрізь Україна. Україна – там, де ми! З Днем Державного Прапора, друзі! Будьмо вільними!

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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