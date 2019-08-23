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    Думки вголос

    Прапор України – символ гордої і вільної людини

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    З Днем Державного Прапора, друзі! Будьмо вільними! - Прапор України – символ гордої і вільної людини
    З Днем Державного Прапора, друзі! Будьмо вільними!

    Куди б не закинула нас доля, погляньмо вгору чи на горизонт. На синє небо, чи на жовте сонце, на море, чи на пшеничне поле… Скрізь – наші символи, скрізь Україна

    – На українському прапорі жовтий колір – це колір золотого поля, пшениці, достатку, врожаю. А блакитний – це синє мирне небо над головою. Все – правильно!

    – Ні! Блакитний – це море. А жовтий – це сонце над хвилями. Тому, відповідно до законів та принципів геральдики, національний прапор варто було б перевернути. Всі наші негаразди від того, що у нас прапор – «догори ногами»…

    Ви, певно, не раз чули подібні дискусії. По-доброму неспокійні українці здатні сперечатися та переживати навіть з приводу розміщення кольорів на прапорі. Ми – небайдужі. Бо надто дорогою ціною дався нам наш жовто-блакитний стяг.

    Наш прапор – символ свободи, волі, сили. Символ гордої і вільної Людини!

    І де б ми не були, куди б не закинула нас доля, погляньмо вгору чи на горизонт. На синє небо, чи на жовте сонце, на море, чи на пшеничне поле… Скрізь – наші символи, скрізь Україна. Україна – там, де ми!

    З Днем Державного Прапора, друзі! Будьмо вільними!

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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