Гірники чотирьох шахт на Донеччині оголосили про зупинення виробництва



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Працювати на шахтах будуть тільки ділянки життєзабезпечення - енергопостачання, вентиляції та водовідливу Фото: телеканал «Орбіта»

Працівники вимагали погашення заборгованості із заробітної плати та підвищення рівня оплати праці

Гірники держпідприємства «Селидіввугілля» в понеділок, 1 липня, оголосили страйк. Про це повідомляє ТК «Орбіта».

На акцію протесту вийшли гірники всіх чотирьох шахт, що входять в об'єднання: «Україна», «1-3 Новогродівська», «Курахівська» і «Котляревська».

Працівники вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення рівня оплати праці, запуску обладнаної лави на шахті «1-3 Новогродівська» і недопущення відключення шахт від електропостачання через борги перед енергетиками.

На десяту годину ранку біля адміністративної будівлі Селидіввугілля зібралося близько 200 шахтарів і членів їхніх сімей. Гірники розповіли журналістам, що поки на протест вийшли лише ті, у кого вихідний, або хто працює в другу і третю зміни. Однак багато хто готовий їх підтримати і продовжити акцію в тому випадку, коли колективні вимоги працівників не будуть задоволені керівництвом ДП і вугільної галузі.

«Ми зібралися сьогодні, щоб оголосити про свої законні вимоги. Первісна з цих вимог - підняти посадові оклади працівникам ДП «Селидіввугілля» як мінімум на 40-50%. Нинішні зарплати просто принизливі. У зимовий час велику їх частину «з'їдають» комунальні послуги. Ми також вимагаємо запуску лави на шахті 1-3 Новогродівська - це дасть видобуток і можливість підвищити зарплату трудящим. Сьогодні найбільш благополучною - якщо можна так висловитися - є шахта Україна, дає 300 тонн вугілля на добу», - розповів один з ініціаторів мітингу, адміністратор соціальної групи «Гірники Селидіввугілля» Олег Шейко.

За його словами, у гірників також багато питань щодо відключення підприємств від електропостачання, за побутове паливе. Однак обговорити всі ці проблеми немає з ким, оскільки нікого з керівництва в об'єднанні не виявилося, а до страйкарів вийшли тільки профспілкові лідери.

Приблизно о 12:00 учасники акції протесту, порадившись, більшістю голосів вирішили ініціювати перед трудовими колективами зупинку виробничих процесів на всіх шахтах ДП «Селидіввугілля», починаючи з третьої зміни 1 липня. Працювати будуть тільки ділянки життєзабезпечення - енергопостачання, вентиляції та водовідливу.

«Ми маємо намір залишатися тут, біля адмінбудівлі ДП Селидіввугілля, до повного задоволення наших вимог. У найближчі години встановимо намет, у якому постійно чергуватимуть гірники. Свої вимоги оформимо письмово і передамо їх через депутата Верховної Ради міністру палива і енергетики і президенту", - повідомив Олег Шейко.

За словами страйкарів, останній раз працівники основних професій отримували зарплату в минулому місяці, але не всі і не в повному обсязі. У представників непромислової групи заборгованість із заробітної плати становить два-три місяці.

Нагадаємо, станом на 23 червня були погашені заборгованості по зарплаті за квітень 9200 шахтарям ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля».

Раніше у Львівській області 10 червня гірники перекрили міжнародну трасу Львів-Рава Руська, бо останні три місяці їм не виплачували зарплату.