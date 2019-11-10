Глава Міноборони розглядає можливість скасування призову в армію



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Професійна армія замінить призов в Україні, але це поступовий процес, зазначив Загороднюк

Міністерство оборони України розглядає можливість скасування призову в армію і переведення Збройних сил на стандарти НАТО зі створенням професійної армії.

Про це заявив глава відомства Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу «1+1».

Він переконаний, що у кожного українського військовослужбовця повинна бути чітка військова кар'єра, а його права – захищені.

«Це моя персональна ціль. Це не буде скоро, це не буде протягом року, але це моя персональна ціль – скасувати призов. І це позиція держави взагалі, що ми рухаємось до професійної армії згідно із стандартами НАТО, яка підготовлена, оснащена. І головне – що кожен військовослужбовець повинен знати своє місце, у нього має бути чітка військова кар’єра і захищені права. Так, щоб ми могли конкурувати при відборі за кращих людей», - сказав міністр оборони.

Він додав, що частиною військових можливостей України також є гарна і сучасна техніка для українських солдатів.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу. Призов триватиме аж до кінця року. До служби залучать трохи більше 15 тисяч новобранців віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відстрочку.