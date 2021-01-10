У січні відразу кілька країн змінили правила в’їзду для туристів через коронавірус

У списку держав, що змінили правила в'їзду, популярні серед українців Куба, Греція, Шрі-Ланка...

З 10 січня всім, хто прибуває на Кубу необхідно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше 72 годин до вильоту. При цьому після прибуття в країну туристам доведеться пройти повторне тестування, а через п’ять днів здати ще один тест.

З наступного тижня посиляться правила в’їзду до Великобританії. Пасажири літаків, потягів і морських суден, в тому числі й самі британці, так само будуть зобов’язані надати негативний результат тесту на коронавірус, який повинен бути актуальним протягом 72 годин після здачі. Пасажири, що прибувають з країн з високим рівнем зараження, повинні пройти карантин навіть маючи негативний тест.

Посилила вимоги й Греція. Тепер замість триденної самоізоляції на карантині потрібно пробути тиждень. Іноземні туристи повинні здати ПЛР-тест.

Водночас, 21 січня свої кордони для гостей відкриє Шрі-Ланка. Всі, хто приїздить повинні здати ПЛР-тести, а мінімальний термін перебування в країні складе 14 днів, протягом яких туристи повинні будуть жити в спеціальних зонах.

У Таїланді послаблень поки не очікується, однак туроператори просять владу розглянути можливість скасування двотижневого карантину для щеплених від коронавірусу туристів. Аналогічний варіант вивчається і в Сінгапурі.

Нагадаємо, у Мінкульті розповіли, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну.

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