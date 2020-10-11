За добу в Україні на коронавірус захворіло 235 дітей та 160 медиків, – Степанов



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«За весь час пандемії в Україні захворіло 261034 людини» – Степанов

«Було госпіталізовано 751 людину з підтвердженим діагнозом Covid-19» – міністр

За минулу добу в Україні було виявлено 4768 нових випадків Covid-19, з них захворіло 235 дітей та 160 медиків. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 4768 осіб, з них 235 дітей, а також 160 медичних працівників. Було госпіталізовано 751 людину з підтвердженим діагнозом Covid-19. Взагалі у наших лікарнях на сьогоднішній ранок перебуває з підтвердженим діагнозом Covid-19 і з підозрою на Covid-19 разом – 19404 пацієнти. За останню добу в Україні зафіксовано 85 летальних випадків, одужало 937 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 261034 людини, з них 16377 дітей, а також 17756 медичних працівників. Загалом одужало 113507 пацієнтів, а летальних випадків 4972», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.