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    Здоров'я

    За добу в Україні на коронавірус захворіло 235 дітей та 160 медиків, – Степанов

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    &laquo;За весь час пандемії в Україні захворіло 261034 людини&raquo; &ndash; Степанов - За добу в Україні на коронавірус захворіло 235 дітей та 160 медиків, – Степанов
    «За весь час пандемії в Україні захворіло 261034 людини» – Степанов

    «Було госпіталізовано 751 людину з підтвердженим діагнозом Covid-19» – міністр

    За минулу добу в Україні було виявлено 4768 нових випадків Covid-19, з них захворіло 235 дітей та 160 медиків. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 4768 осіб, з них 235 дітей, а також 160 медичних працівників. Було госпіталізовано 751 людину з підтвердженим діагнозом Covid-19. Взагалі у наших лікарнях на сьогоднішній ранок перебуває з підтвердженим діагнозом Covid-19 і з підозрою на Covid-19 разом – 19404 пацієнти. За останню добу в Україні зафіксовано 85 летальних випадків, одужало 937 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 261034 людини, з них 16377 дітей, а також 17756 медичних працівників. Загалом одужало 113507 пацієнтів, а летальних випадків 4972», – зазначив він.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728). 

    Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.

    міністр Максим Степанов коронавірус
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