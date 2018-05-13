Протести у Грузії: глава МВС вибачився перед протестувальниками

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Глава МВС Грузії пообіцяв вжити конкретних заходів щодо лібералізації наркополітики

У Тбілісі під парламентом до учасників масових протестів вийшов міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, відставки якого мітингувальники вимагали.

Появі Гахарії на публіці передувала відмова протестувальників покидати площу, адже їх не задовольнили пропозиції міністра, які він оголосив лідерам протестних акцій.

Відтак перед тисячами людей Гахарія пообіцяв:

не переслідувати нікого з учасників акції, якщо в них виникнуть проблеми з поліцією. Також він закликав звертатися до нього у разі певних порушень;

вжити конкретних заходів щодо лібералізації наркополітики. Зокрема, зранку 14 травня Гахарія проведе зустріч з учасниками акції, де вони мають обговорити цей закон;

почати розслідування щодо осіб, які провели спецоперацію та затримання у нічних клубах Тбілісі;

«Якщо ми не виконаємо того, що я зараз пообіцяв, то ви в будь-яку мить можете вийти на цю площу протестувати і слухати музику. Ми живемо у вільній країні і безпека громадян — передусім, незалежно від сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань», — заявив глава МВС.

Протестувальники дали час владі країни до суботи, 19 травня, аби виконати обіцяне.

Раніше влада призупинила роботу над законопроектом щодо лібералізації наркополітики через смерті людей від наркотичних речовин.

Нагадаємо, у Тбілісі під будівлею парламенту на масових протестах після спецоперацій у нічних клубах сталися сутички. Правоохоронці стягнули на місце мітингів водомети, а також викликали спецназ.