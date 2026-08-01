Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар

Після тривалої хвороби пішов із життя медик, який понад 25 років лікував пацієнтів і навчав молодих лікарів

У Києві після тривалої хвороби помер відомий лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи його дружини Яни Дудар та його учня, лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського.

Дмитро Дудар понад 25 років працював у сфері інфекційної медицини, рятував пацієнтів і передавав свій досвід молодим колегам. Про смерть чоловіка повідомила його дружина. «Важко усвідомити цю втрату, а ще важче знайти слова, які могли б передати весь біль, що зараз я відчуваю. Він був не лише найдорожчою для мене людиною, а й чудовим лікарем, який щиро любив свою справу, рятував людей і завжди був готовий допомогти», – написала Яна Дудар.

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський назвав Дмитра Дудара одним із найкращих фахівців столиці та видатним лікарем-практиком. За його словами, багато років він працював у двох найбільших інфекційних лікарнях Києва, де здобув авторитет серед колег і пацієнтів.

«Страшні менінгіти, лептоспірози, запущені дивні висипки та купа найдивніших загадок легко й майстерно піддавалися Дмитрові й люди одужували й дякували лікарю своєю усмішкою», – зазначив Дубровський. Він також зазначив, що Дмитро Дудар охоче ділився знаннями з молодими медиками та був одним із небагатьох наставників, які безкорисливо навчали нове покоління лікарів.

Співчуття з приводу смерті медика висловила й лікарка Лариса Морянова, яка навчалася з ним в університеті. «Дуже шкода втрачати людей, яких ти знав, любив, з якими радився. Просто неможливо усвідомити», – написала вона.

Нагадаємо, у червні пішов із життя український режисер, продюсер і сценарист сербського походження Бата Недич (Светислав Богославович). Він помер у віці 64 років після тривалої боротьби з важкою хворобою. Про смерть митця повідомили його рідні.