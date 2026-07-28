Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони

Один із найсуворіших постів року готує вірян до свята Успіння Пресвятої Богородиці та нагадує про важливість духовного очищення

У суботу, 1 серпня, для православних християн в Україні розпочинається Успенський піст – один із чотирьох багатоденних постів церковного року. Він триває два тижні й завершується напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке за новоюліанським календарем відзначають 15 серпня.

Успенський піст вважається одним із найсуворіших після Великого посту. Водночас Церква наголошує: його головна мета – не лише обмеження в їжі, а передусім духовне очищення, молитва, покаяння, милосердя та добрі справи.

«Главком» розповідає, коли триває Успенський піст у 2026 році, що дозволено їсти, яких обмежень варто дотримуватися та які свята припадають на цей період.

Головне коротко

початок посту – 1 серпня 2026 року;

останній день посту – 14 серпня;

свято Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня;

тривалість – 14 днів;

це один із найсуворіших багатоденних постів;

6 серпня, на свято Преображення Господнього, дозволяється вживати рибу;

головний зміст посту – духовне очищення, молитва, стриманість і добрі справи.

Коли починається і скільки триває Успенський піст

Успенський піст розпочинається 1 серпня і триває до 14 серпня включно. Уже наступного дня, 15 серпня, православні віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці, яке є одним із дванадесятих свят.

Піст встановлений на честь Божої Матері. За церковним переданням, перед своїм успінням Діва Марія проводила багато часу в молитві та пості. Саме тому віряни наслідують цей приклад, приділяючи більше уваги духовному життю.

Попри суворі харчові обмеження, священнослужителі наголошують: справжній піст полягає не лише у відмові від певних продуктів, а й у боротьбі зі своїми пристрастями, образами, гнівом, заздрістю та осудом інших.

Що не можна робити під час Успенського посту

Священники наголошують, що піст не варто сприймати лише як перелік харчових заборон.

У цей період рекомендується:

уникати сварок і конфліктів;

не ображати інших;

не лихословити;

відмовитися від надмірних розваг;

більше часу приділяти молитві;

допомагати нужденним;

чинити добрі справи;

примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння.

Водночас поширені народні твердження про те, що під час посту нібито не можна прати, прибирати, стригтися чи займатися домашніми справами, не належать до церковних заборон. Православна Церква не встановлює таких обмежень.

Чи можна вінчатися під час Успенського посту

Згідно з церковною традицією, Таїнство Вінчання під час багатоденних постів зазвичай не звершується. Якщо пара планує шлюб саме в цей період, дату варто заздалегідь узгодити зі священником конкретної парафії.

Кому дозволяється не дотримуватися суворого посту

Церква наголошує, що суворі правила посту не є однаковими для всіх.

Послаблення можуть отримати:

діти;

вагітні жінки;

матері, які годують грудьми;

люди похилого віку;

особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;

військовослужбовці;

люди, які виконують важку фізичну працю;

ті, хто перебуває в дорозі.

У таких випадках радять керуватися не лише церковними приписами, а й рекомендаціями лікаря та порадами духовника.

Які свята припадають на Успенський піст

Період посту охоплює кілька важливих церковних свят.

1 серпня – Початок Успенського посту та свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (у народній традиції – Медовий Спас або Маковія).

– Початок Успенського посту та свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (у народній традиції – Медовий Спас або Маковія). 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас).

– Преображення Господнє (Яблучний Спас). 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Календар харчування на кожен день Успенського посту 2026 року

Харчові правила під час Успенського посту можуть дещо відрізнятися залежно від традицій конкретної парафії та благословення духовника. Найсуворіший устав насамперед призначений для ченців, тоді як миряни можуть дотримуватися посту відповідно до своїх сил, стану здоров'я та життєвих обставин.

Особливий день – Преображення Господнє

У четвер, 6 серпня, коли православні святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас), церковний устав дозволяє вживати рибу, навіть попри те, що триває піст.

Орієнтовний календар харчування

Дата День Що дозволено субота гаряча їжа з рослинною олією неділя гаряча їжа з рослинною олією понеділок сухоїдіння вівторок гаряча їжа без олії середа сухоїдіння четвер дозволяється риба (Преображення Господнє) п'ятниця сухоїдіння субота гаряча їжа з рослинною олією неділя гаряча їжа з рослинною олією понеділок сухоїдіння вівторок гаряча їжа без олії середа сухоїдіння четвер гаряча їжа без олії п'ятниця сухоїдіння

❗️Важливо. Для мирян Церква не вимагає буквального виконання монастирського уставу. Якщо через стан здоров'я або інші обставини людина не може дотримуватися суворих правил, вона може обрати посильну форму посту після консультації зі священником.

Що можна їсти під час Успенського посту

Навіть попри суворі обмеження, меню може бути різноманітним і поживним.

Овочі

картопля;

морква;

буряк;

кабачки;

баклажани;

капуста;

броколі;

гарбуз;

перець;

огірки;

помідори;

зелень.

Фрукти та ягоди

яблука;

груші;

сливи;

виноград;

персики;

абрикоси;

кавуни;

дині;

малина;

чорниця.

Крупи

гречка;

рис;

пшоно;

булгур;

перлова крупа;

кус-кус;

вівсянка.

Бобові

квасоля;

нут;

сочевиця;

горох.

Інші продукти

гриби;

мед;

горіхи;

насіння;

сухофрукти;

хліб без молока та яєць;

рослинна олія (у дозволені дні).

Що не можна їсти

Під час посту традиційно утримуються від:

м'яса;

ковбас;

сала;

молока;

вершків;

сметани;

масла;

сиру;

яєць;

майонезу на яйцях;

здобної випічки з яйцями та молоком;

фастфуду, що містить продукти тваринного походження.

Приклад меню на тиждень

День тижня Сніданок Обід Вечеря Понеділок яблука, горіхи салат із помідорів та огірків, житній хліб овочева нарізка, сухофрукти Вівторок вівсянка на воді овочевий суп гречка з грибами Середа фрукти овочевий салат горіхи та сухофрукти Четвер рисова каша тушковані овочі картопля в мундирі П'ятниця яблука салат із капусти сухофрукти та насіння Субота млинці на воді борщ без м'яса овочеве рагу Неділя вівсянка з ягодами картопля із грибами салат зі свіжих овочів

❗️ Важливо. Традиційний монастирський устав передбачає такий розподіл харчування, однак для мирян правила посту можуть бути менш суворими. Церква рекомендує обирати міру посту відповідно до віку, стану здоров'я, умов праці та за порадою священника.

10 простих пісних страв

Пісний борщ із квасолею. Грибна юшка. Картопля, запечена з розмарином. Гречка з печерицями. Плов із овочами. Сочевичний суп. Кабачкові оладки без яєць. Тушкована капуста з грибами. Вінегрет. Запечений гарбуз із медом.

Що кажуть священники про піст

Священнослужителі наголошують, що головною метою посту є не суворе дотримання меню, а духовне зростання. Якщо людина відмовляється від м'яса, але водночас свариться, засуджує інших чи не знаходить часу для молитви та добрих справ, сенс посту втрачається.

Також Церква застерігає від крайнощів. Якщо суворий піст може зашкодити здоров'ю, краще обрати посильне правило, ніж завдати собі шкоди.

Найпоширеніші запитання

Чи можна їсти рибу під час Успенського посту?

Так, але лише 6 серпня, у день Преображення Господнього.

Чи можна пити алкоголь?

Церква закликає утримуватися від надмірного вживання алкоголю. У деякі дні традиційно допускається невелика кількість вина, однак головним залишається принцип стриманості.

Чи можна працювати?

Так. Піст не є підставою відмовлятися від роботи чи виконання домашніх обов'язків. Навпаки, праця вважається доброю справою, якщо вона не заважає духовному життю.

Чи можна святкувати день народження?

Якщо день народження припадає на час посту, бажано провести його без гучних застіль і надмірних розваг, віддавши перевагу спокійній сімейній зустрічі.

Головне про Успенський піст

Успенський піст – це насамперед час духовного оновлення, а не лише обмежень у харчуванні. Церква закликає поєднувати стриманість у їжі з молитвою, милосердям, прощенням образ і добрими справами. Саме такий підхід, за християнським ученням, допомагає підготуватися до одного з найважливіших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці.