На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Сергій Корецький – заможна людина, за рік він заробив майже 30 млн грн

Солідні виплати новий глава уряду отримав 16 липня – у день голосування Верховної Ради за його кандидатуру

Новопризначений прем’єр-міністр Сергій Корецький задекларував виплати від НАК «Нафтогаз України», яку він раніше очолював. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Ідеться про 2,39 млн грн компенсації у вигляді невикористаної відпустки, а також 366,9 тис. грн виплат за відрядження. Ці виплати Корецький отримав 16 липня – у день голосування Верховної Ради за його кандидатуру на пост прем’єра.

дані: реєстр декларацій

Варто додати: Сергій Корецький – заможна людина. За даними е-декларації за 2025 рік, сукупний сімейний дохід на двох із дружиною Іриною склав понад 34 млн грн. Із них майже 30 млн грн – річний заробіток безпосередньо глави сім’ї. На банківських рахунках пан Корецький тримає 527,8 тис. євро, $331,4 тис., 1 млн грн; готівкою – 1 млн євро і $275 тис. Крім того, голова правління «Нафтогазу» задекларував понад 42 млн грн і $2,25 млн у вигляді позик третім особам (фірмам), в тому числі як поворотну фінансову допомогу.

Також Корецькі задекларували квартиру (на 234 квадрати у Києві, власність доньки Уляни Клим’юк) і орендований будинок в елітному селищі Козин під Києвом.

Також у 2025 році Корецький володів 26,1 га земель. Однак станом на зараз, ці ділянки фізично недосяжні, оскільки, за даними мапи Deep State, перебувають у зоні бойових дій на Донеччині (Дружківська і Костянтинівська громади).

Крім цього, у сім’ї Корецьких багато брендових речей, ювелірних виробів та годинників. Із останнього поповнення: у 2024 році дружина Ірина стала власницею браслету з діамантами Cartier за 2 млн грн.

Станом на липень 2026-го, Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром низки компаній: «Солар Продакшн Україна» (спеціалізується на виробництві електроенергії), двох кіпрських компаній Unigo Holdings Limited і Sungroup Invest (Cyprus) Ltd.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

Як повідомляв «Главком», новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за 2025 рік заробив 11,33 млн грн. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

Крім того, на посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра України претендує Катерина Рудник, яка нині очолює службу голови правління НАК «Нафтогаз України». За 2025 рік її сукупний дохід склав 3,81 млн грн. З них найбільше це зарплата у «Нафтогазі» на суму 2,5 млн грн.