Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»

Батьки не задоволені умовами проживання, санітарним станом табору, організацією дозвілля та ставленням до дітей

Батьки дітей, які після обстрілу Вишневого були розміщені у таборі «Артек Закарпаття», скаржаться на санітарні умови в таборі, повідомляє «Главком» з посиланням на спільноту «Діти Вишневого».

Наразі серед близько 110 дітей громади, які перебувають у закладі, значна частина — це діти з родин, які втратили своє житло під час ворожої атаки 6 липня і були направлені на відпочинок за державними програмами. Батьки виявили низку суттєвих проблем, які стосуються умов проживання, санітарного стану, організації дозвілля та загального ставлення до дітей. У зв'язку з цим ініціативна група закликає всіх небайдужих підписати колективне звернення, яке розмістили у холі вишнівського ліцею №2.

«Хочемо пояснити: не має значення, чи подобається вашій дитині в таборі, чи ні. Йдеться не про окремі враження, а про те, щоб отримати належні умови для всіх дітей.

Адже під час перебування наших дітей у таборі ми виявили чимало суттєвих проблем, які, на нашу думку, не повинні залишатися без нашої реакції. Ми переконані, що покращення умов проживання, санітарного стану, організації дозвілля та ставлення до дітей цьому табору точно не зашкодить. А навпаки, зробить відпочинок нарешті комфортним для всіх і справді оздоровчим», - йдеться в повідомленні.

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Жителі громади закликають до покращення умов оздоровлення дітей Фото: Facebook/Діти Вишневого

Автори звернення наголосили, що за відпочинок дітей платить держава - тобто мова йде про кошти платників податків, які виділяються саме для того, щоб діти отримали якісний та гідний відпочинок. Особливо це стосується наших дітей, які пережили трагічні події у Вишневому.

"Ми нікого не закликаємо шукати винних. Цим зверненням ми лише просимо перевірити, чи відповідають фактичні умови проживання, харчування, санітарний стан, організація дозвілля та ставлення до дітей тому рівню фінансування, який передбачений державою. Якщо завдяки нашому зверненню будуть усунуті недоліки, виграють не лише наші діти. Особливо це стосується соціально незахищених дітей, які найчастіше там відпочивають, тобто діти із прифронтових територій, багатодітних сімей тощо, яким часто просто немає кому допомогти відстояти їхні права", - йдеться в повідомленні.

Водночас у дописі висловлено подяку місцевій службі соціального захисту за оперативне опрацювання понад 100 заявок у стислі терміни та чуйне ставлення до родин.

Організатори збору підписів підкреслюють, що за путівки сплачує держава з коштів платників податків, а отже діти, особливо ті, хто пережив психологічні травми через війну, мають повне право на якісні та безпечні умови перебування.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.