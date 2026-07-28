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Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
У Брюсселі зазначили, що Навка пов'язана з особою, яка вже перебуває під санкціями ЄС, – своїм чоловіком Дмитром Пєсковим
фото: росЗМІ

Єврокомісія підкреслила, що чинні санкції можуть бути переглянуті лише за наявності відповідних юридичних підстав

Європейська комісія заявила, що санкції проти дружини речника Кремля Дмитра Пєскова Тетяни Навки запроваджені на законних підставах і ґрунтуються на достатній доказовій базі. Так у Брюсселі відреагували на її позов до Суду Європейського Союзу з вимогою скасувати обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Єврокомісії Ануара ель Ануні.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки Єврокомісія впевнена у правомірності санкцій проти Навки, речник відповів коротко: «Дуже».

За його словами, кожне рішення про запровадження індивідуальних санкцій ухвалюється на підставі чітких юридичних критеріїв і підтверджується належною доказовою базою. Водночас усі такі рішення можуть бути оскаржені у Суді ЄС.

Єврокомісія наголосила, що Тетяна Навка є співвласницею компаній та нерухомості в тимчасово окупованому Криму. «Тетяна Навка – співвласниця компаній та нерухомості, розташованих в АР Крим, який був незаконно анексований Російською Федерацією. Тому вона підтримує дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – заявив Ануар ель Ануні.

Крім того, у Брюсселі зазначили, що Навка пов'язана з особою, яка вже перебуває під санкціями ЄС, – своїм чоловіком Дмитром Пєсковим. «Навка пов'язана з особою (її чоловіком Пєсковим), включеною до санкційного списку, яка активно підтримувала дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні», – додав речник Єврокомісії.

Раніше «Главком» повідомляв, що Тетяна Навка звернулася до Суду Європейського Союзу з вимогою скасувати запроваджені проти неї санкції та стягнути з Ради ЄС понад €2 млн компенсації за матеріальні, репутаційні та моральні збитки. Вона стверджує, що підстави для застосування обмежень були недостатньо обґрунтованими.

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Теги: Єврокомісія санкції Тетяна Навка обмеження

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