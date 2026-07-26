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Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
Сирський розповів, що досвід ЗСУ вивчатиме НАТО
фото: Харківський медіа хаб

Колишній головнокомандувач ЗСУ поділився оцінкою українського війська від військового керівництва НАТО та ЄС

За словами Сирського, він отримав слова підтримки від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне, голови Військового комітету ЄС генерала Шона Кленсі та колишнього начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Ентоні Радакіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Найбільш знаковою Сирський назвав оцінку Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, адмірал зазначив, що українська армія завдяки своїй стійкості, адаптивності та впровадженню новітніх технологій уже змінює уявлення НАТО про сучасну війну, а досвід українських військових стане частиною майбутньої військової науки.

Крім того, Ентоні Радакін наголосив, що Україна має розповісти світові історію про те, як їй вдалося зберегти державу, відкинути російську армію та вистояти у війні проти значно сильнішого противника. Водночас генерал Шон Кленсі підкреслив, що боротьба України є не лише захистом власної території, а й захистом принципів, на яких ґрунтується безпека всієї Європи. Він також зазначив, що досвід українських військових уже допомагає змінювати підходи до колективної оборони.

Сирський наголосив, що ці слова є оцінкою не його особисто, а всіх українських військових – командирів, сержантів і солдатів, які щодня тримають оборону, впроваджують нові рішення та захищають країну.

Він також подякував міжнародним партнерам, військовому керівництву держав-союзників і НАТО за підтримку України, зазначивши, що саме завдяки цій підтримці країна вистояла у війні, а досвід Збройних сил сьогодні вивчають у всьому світі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце генерал-майора Михайла Драпатого.

Коментуючи відставку, Сирський заявив, що продовжить служити Україні незалежно від посади. «Моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні», – наголосив він. Також Сирський підбив підсумки своєї роботи на чолі ЗСУ, згадавши оборону Києва, Харківську та Курську операції, створення Сил безпілотних систем, перехід армії на корпусну структуру та інші зміни Згодом ексголовком уперше після відставки поділився особистим фото із собакою, підписавши його словами: «Вже можна…».

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Теги: ЗСУ НАТО армія Олександр Сирський

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