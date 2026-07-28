Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас

Які свята відзначають віряни у серпні 2026 року

У серпні 2026 року віряни відзначатимуть одні з найважливіших православних свят – Маковія (Медовий Спас), Преображення Господнє (Яблучний Спас), Успіння Пресвятої Богородиці, Горіховий спас та Усікновення голови святого Івана Хрестителя. Також на початку місяця розпочнеться Успенський піст, який триватиме два тижні й завершиться одним із дванадесятих свят церковного року.

Які церковні свята припадають на серпень 2026 року за новоюліанським календарем, коли відзначають Маковія, Яблучний Спас та Успіння Богородиці, а також які пам'ятні дати варто занести до свого календаря – читайте в матеріалі «Главкома».

Головні церковні свята у серпні 2026 року за новим календарем

1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);

6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня – Горіховий Спас;

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на серпень 2026 року: