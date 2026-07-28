Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
Які свята відзначають віряни у серпні 2026 року
У серпні 2026 року віряни відзначатимуть одні з найважливіших православних свят – Маковія (Медовий Спас), Преображення Господнє (Яблучний Спас), Успіння Пресвятої Богородиці, Горіховий спас та Усікновення голови святого Івана Хрестителя. Також на початку місяця розпочнеться Успенський піст, який триватиме два тижні й завершиться одним із дванадесятих свят церковного року.
Які церковні свята припадають на серпень 2026 року за новоюліанським календарем, коли відзначають Маковія, Яблучний Спас та Успіння Богородиці, а також які пам'ятні дати варто занести до свого календаря – читайте в матеріалі «Главкома».
Головні церковні свята у серпні 2026 року за новим календарем
- 1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);
- 6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Горіховий Спас;
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
Перелік свят у церковному календарі на серпень 2026 року:
|Дата
|Православне свято
|
1 серпня
|
Початок Успенського посту
Маковія (Медовий Спас)
Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього;
святих сімох мучеників Макавейських, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі
|2 серпня
|
перенесення мощей святого першомученика Стефана
|
3 серпня
|
святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
|4 серпня
|
святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії
|5 серпня
|передсвято Преображення, святого мученика Євстигнія
|
6 серпня
|
Преображення Господнє
Яблучний спас
|
7 серпня
|
святого преподобного мученика Дометія
|8 серпня
|
святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда
|9 серпня
|
святого апостола Матія
|
10 серпня
|
святого мученика Лаврентія, архідиякона
|11 серпня
|святого мученика Євпла
|
12 серпня
|
святих мучеників Фотія і Аникити
|13 серпня
|Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника
|14 серпня
|Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського
|
15 серпня
|
Успіння Пресвятої Богородиці
|
16 серпня
|
Горіховий Спас
Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида;
|17 серпня
|святого мученика Мирона
|18 серпня
|мучеників Флора і Лавра
|19 серпня
|святого мученика Андрія Стратилата й інших
|20 серпня
|святого пророка Самуїла
|21 серпня
|святого апостола Тадея, святої мучениці Васси
|
22 серпня
|
святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших
|23 серпня
|Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського
|24 серпня
|святого священномученика Євтихія
|25 серпня
|святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея
|26 серпня
|святих мучеників Андріяна і Наталії
|
27 серпня
|
святого преподобного Пімена
|28 серпня
|святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського
|
29 серпня
|
Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя
|30 серпня
|святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських
|31 серпня
|Покладання Пояса Пресвятій Богородиці
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