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Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
Календар церковних свят на серпень 2026
колаж: glavcom.ua

Які свята відзначають віряни у серпні 2026 року

У серпні 2026 року віряни відзначатимуть одні з найважливіших православних свят – Маковія (Медовий Спас), Преображення Господнє (Яблучний Спас), Успіння Пресвятої Богородиці, Горіховий спас та Усікновення голови святого Івана Хрестителя. Також на початку місяця розпочнеться Успенський піст, який триватиме два тижні й завершиться одним із дванадесятих свят церковного року.

Які церковні свята припадають на серпень 2026 року за новоюліанським календарем, коли відзначають Маковія, Яблучний Спас та Успіння Богородиці, а також які пам'ятні дати варто занести до свого календаря – читайте в матеріалі «Главкома».

Головні церковні свята у серпні 2026 року за новим календарем

  • 1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);
  • 6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 16 серпня – Горіховий Спас;
  • 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на серпень 2026 року:

Дата Православне свято

1 серпня

Початок Успенського посту

Маковія (Медовий Спас)

Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього;

святих сімох мучеників Макавейських, матері їх Соломії та старця Єлеазара; преподобного Альфонса Ліґуорі
2 серпня

перенесення мощей святого першомученика Стефана

3 серпня

святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
4 серпня

святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії
5 серпня передсвято Преображення, святого мученика Євстигнія

6 серпня

Преображення Господнє

Яблучний спас

7 серпня

святого преподобного мученика Дометія
8 серпня

святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда
9 серпня

святого апостола Матія

10 серпня

святого мученика Лаврентія, архідиякона
11 серпня святого мученика Євпла

12 серпня

святих мучеників Фотія і Аникити
13 серпня Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника
14 серпня Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

15 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці

16 серпня

Горіховий Спас

Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида;
17 серпня святого мученика Мирона
18 серпня мучеників Флора і Лавра
19 серпня святого мученика Андрія Стратилата й інших
20 серпня святого пророка Самуїла
21 серпня святого апостола Тадея, святої мучениці Васси

22 серпня

святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших
23 серпня Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського
24 серпня святого священномученика Євтихія
25 серпня святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея
26 серпня святих мучеників Андріяна і Наталії

27 серпня

святого преподобного Пімена
28 серпня святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського

29 серпня

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя
30 серпня святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських
31 серпня Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

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Теги: свята календар Українська православна церква УГКЦ релігія православна церква

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