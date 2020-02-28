Глава МЗС Швеції відвідає Донбас на початку березня
У вівторок міністр закордонних справ Королівства Швеція здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил
В Україні 2-3 березня з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що 2 березня в МЗС України відбудуться переговори міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.
«На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватимуть питання українсько-шведського двостороннього співробітництва, практичної допомоги Швеції у реалізації Україною системних реформ та підтримки Стокгольмом ключових питань порядку денного європейської інтеграції України», - йдеться у повідомленні.