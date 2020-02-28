Глава МЗС Швеції відвідає Донбас на початку березня



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Візит Анн Лінде в Україну запланований на 2 і 3 березня

У вівторок міністр закордонних справ Королівства Швеція здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил

В Україні 2-3 березня з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що 2 березня в МЗС України відбудуться переговори міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.

«На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватимуть питання українсько-шведського двостороннього співробітництва, практичної допомоги Швеції у реалізації Україною системних реформ та підтримки Стокгольмом ключових питань порядку денного європейської інтеграції України», - йдеться у повідомленні.

Окремо заплановане обговорення шляхів посилення двосторонньої взаємодії з протидії російській агресії проти України в рамках багатосторонніх форматів, зокрема під час майбутнього головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

Крім того, 3 березня міністр закордонних справ Королівства Швеція здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил.