Глава МЗС заявив про відлигу у відносинах з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Пристайка, Зеленський намагається використати відлигу у відносинах

У процесі переговорів між Україною та Росією з'явилося певне потепління.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі Інтер.

За словами глави МЗС, зараз у відносинах з Росією є певна відлига, яку намагається використати український президент Володимир Зеленський в процесі переговорів.

«Ми розуміємо з вами, що навести порядок ми зможемо, якщо український порядок перейде на нашу землю. Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Вочевидь це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. Наскільки Росія готова зараз домовлятися - є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати«, - заявив Пристайко.

Він додав, що на переговори з Росією є дуже мало часу, тому що президент Володимир Зеленський «не хоче чекати наступні 5 років«.