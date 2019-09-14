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    Глава МЗС заявив про відлигу у відносинах з Росією

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    Глава МЗС заявив про відлигу у відносинах з Росією

    За словами Пристайка, Зеленський намагається використати відлигу у відносинах

    У процесі переговорів між Україною та Росією з'явилося певне потепління.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі Інтер.

    За словами глави МЗС, зараз у відносинах з Росією є певна відлига, яку намагається використати український президент Володимир Зеленський в процесі переговорів.

    «Ми розуміємо з вами, що навести порядок ми зможемо, якщо український порядок перейде на нашу землю. Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Вочевидь це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий мінський формат, домовленості. Наскільки Росія готова зараз домовлятися - є певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати«, - заявив Пристайко.

    Він додав, що на переговори з Росією є дуже мало часу, тому що президент Володимир Зеленський «не хоче чекати наступні 5 років«.

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