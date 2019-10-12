Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката
Трамп назвав розслідування продовженням полювання на відьом
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок розслідування щодо діяльності його адвоката Руді Джуліані в Україні.
Про це Трамп написав у Twitter.
За словами президента США, представники Демократичної партії продовжують полювання на відьом. Також Трамп назвав свого особистого адвоката «легендарним руйнівником криміналу».
«Отже, тепер вони (демократи - ред.) переслідують легендарного «руйнівника криміналу» та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно», - написав Трамп.
So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 жовтня 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні.
Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків. Розслідування почали федеральні прокурори Манхеттена.