Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката



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Дональд Трамп виступив на захист свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані

Трамп назвав розслідування продовженням полювання на відьом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок розслідування щодо діяльності його адвоката Руді Джуліані в Україні.

Про це Трамп написав у Twitter.

За словами президента США, представники Демократичної партії продовжують полювання на відьом. Також Трамп назвав свого особистого адвоката «легендарним руйнівником криміналу».

«Отже, тепер вони (демократи - ред.) переслідують легендарного «руйнівника криміналу» та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно», - написав Трамп.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні.

Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків. Розслідування почали федеральні прокурори Манхеттена.