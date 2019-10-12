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    Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката

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    Дональд Трамп виступив на захист свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані - Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката
    Дональд Трамп виступив на захист свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані

    Трамп назвав розслідування продовженням полювання на відьом

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок розслідування щодо діяльності його адвоката Руді Джуліані в Україні.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    За словами президента США, представники Демократичної партії продовжують полювання на відьом. Також Трамп назвав свого особистого адвоката «легендарним руйнівником криміналу».

    «Отже, тепер вони (демократи - ред.) переслідують легендарного «руйнівника криміналу» та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно», - написав Трамп.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні.

    Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків. Розслідування почали федеральні прокурори Манхеттена.

    США Дональд Трамп розслідування президент Рудольф Джуліані
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