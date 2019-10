Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката

Трамп назвав розслідування продовженням полювання на відьом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок розслідування щодо діяльності його адвоката Руді Джуліані в Україні.

Про це Трамп написав у Twitter.

За словами президента США, представники Демократичної партії продовжують полювання на відьом. Також Трамп назвав свого особистого адвоката «легендарним руйнівником криміналу».

«Отже, тепер вони (демократи - ред.) переслідують легендарного «руйнівника криміналу» та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно», - написав Трамп.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!