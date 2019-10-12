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    У світі

    Адвокат Трампа Джуліані потрапив під кримінальне розслідування, – ЗМІ

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    Руді Джуліані - Адвокат Трампа Джуліані потрапив під кримінальне розслідування, – ЗМІ
    Руді Джуліані
    Фото: АР

    Напередодні ФБР довелося оперативно затримати Лева Парнаса та Ігоря Фрумана

    Колишній мер Нью-Йорка, нині адвокат президента Трампа Руді Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом напередодні Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    Про це повідомив американський телеканал ABC News.

    «Ділові відносини між особистим адвокатом президента Дональда Трампа Руді Джуліані й чоловіками, звинуваченими в четвер у реалізації схеми фінансування виборчих кампаній, є предметом чинного кримінального розслідування, яке ведеться федеральними органами Нью-Йорка», - зазначає видання.

    Про розслідування стало відомо після того, як напередодні ФБР довелося оперативно затримати Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, перш ніж вони намагалися вилетіти зі столичного аеропорту США з квитками в один бік.

    Вони фігурували в якості свідків у процесі розслідування з імпічменту президента Трампа й були викликані для свідчень перед законодавцями.

    Зараз розслідування ведеться офісом ФБР у Нью-Йорку та прокурорами Південного округу Нью-Йорка. Це та сама прокуратура, де працював Джуліані до того, як став мером Нью-Йорка.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    США Дональд Трамп ФБР адвокат фінансування розслідування Майк Помпео Рудольф Джуліані
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