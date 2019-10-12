У США заарештували ще одного бізнесмена, який є вихідцем з України



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Андрій Кукушкін Фото: OK.Ru/Andrey Kukushkin

Кукушкіна звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній двох кандидатів на політичні посади в Неваді

У Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Про це повідомляє CBS.

46-річного Кукушкіна заарештували зранку 10 жовтня.

Кукушкіна разом із Парнасом та Фруманом звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада.

Внески по 10 000 доларів робили в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес з розповсюдження марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене.

Кукушкіну, на відміну від Парнаса і Фрумана, не висувають звинувачень у діях в інтересах неназваного українського посадовця.

У тексті обвинувачення йдеться, що у липні 2018-го року усі чотири обвинувачені вступили у змову, щоб заснувати бізнес із рекреаційної марихуани, який фінансувався іноземним громадянином і через який оплачувалися їхні лобістські зусилля. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через, як пояснив один із обвинувачених, Андрій Кукушкін, «його російське походження і параною навколо цього».

На початку діяльності бізнесмен перевів мільйон доларів на рахунки кампанії з-за кордону. Звітуючи, Парнас і Фруман вислали йому фотографії із американськими політиками. Далі бізнесмен пересилав по 10 тисяч доларів на пожертви різним кандидатам. Хоча із документів можна припустити, що обвинувачені мали намір реально займатися бізнесом із марихуаною, справа не пішла, йдеться в документах.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».